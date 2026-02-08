OpenAI首款硬件據報今年推 類似AirPods 受累記憶體短缺要「降格」

科技知名爆料人Smart Pikachu周六（7日）在社交平台X發文透露，OpenAI內部代號為「Sweetpea」的首款硬件，已命名為「Dime」，是一款類似蘋果AirPods的耳機產品，並預計今年推出。帖文提到，OpenAI原本計劃打造一款「類手機」的耳機設備，但因記憶體晶片供應短缺，導致組件價格飆升，因而推遲了有關開發。

原計劃具獨立算力 媲美手機

該產品原本的技術藍圖極具顛覆性，搭載三星2nm製程的Exynos晶片，賦予耳機媲美智能手機的獨立計算能力，以實現複雜的AI處理，但因存儲組件價格持續高企，導致高規格晶片方案的BOM成本失控，最終令OpenAI妥協，將「Dime」的第一代產品退回至「簡單耳機」的形態。

另有報道指出，OpenAI可能於今年9月正式發售這款名為「Dime」的產品，可能由富士康在越南生產，並計劃在第一年實現4,000萬至5,000萬部的銷量。

此外，OpenAI還在研發一項代號為「Gumdrop」的第二款消費級設備，形態類似於筆或蘋果iPod Shuffle，採用無屏幕設計，主打環境感知與交互，核心功能包括通過攝像頭和Microphone實現情境感知、運行本地訂製AI模型，並輔以雲端算力支持；支持將手寫筆記即時轉化為文本並上傳至ChatGPT；以及具備類似智能手機的通信能力。