Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI首款硬件據報今年推 類似AirPods 受累記憶體短缺要「降格」

商業創科
更新時間：15:17 2026-02-08 HKT
發佈時間：15:17 2026-02-08 HKT

科技知名爆料人Smart Pikachu周六（7日）在社交平台X發文透露，OpenAI內部代號為「Sweetpea」的首款硬件，已命名為「Dime」，是一款類似蘋果AirPods的耳機產品，並預計今年推出。帖文提到，OpenAI原本計劃打造一款「類手機」的耳機設備，但因記憶體晶片供應短缺，導致組件價格飆升，因而推遲了有關開發。

原計劃具獨立算力 媲美手機

該產品原本的技術藍圖極具顛覆性，搭載三星2nm製程的Exynos晶片，賦予耳機媲美智能手機的獨立計算能力，以實現複雜的AI處理，但因存儲組件價格持續高企，導致高規格晶片方案的BOM成本失控，最終令OpenAI妥協，將「Dime」的第一代產品退回至「簡單耳機」的形態。

另有報道指出，OpenAI可能於今年9月正式發售這款名為「Dime」的產品，可能由富士康在越南生產，並計劃在第一年實現4,000萬至5,000萬部的銷量。

此外，OpenAI還在研發一項代號為「Gumdrop」的第二款消費級設備，形態類似於筆或蘋果iPod Shuffle，採用無屏幕設計，主打環境感知與交互，核心功能包括通過攝像頭和Microphone實現情境感知、運行本地訂製AI模型，並輔以雲端算力支持；支持將手寫筆記即時轉化為文本並上傳至ChatGPT；以及具備類似智能手機的通信能力。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT