蘋果傳開放CarPlay語音AI助手 或可用ChatGPT、Gemini等

商業創科
更新時間：14:44 2026-02-07 HKT
發佈時間：14:44 2026-02-07 HKT

彭博引述知情人士報道，蘋果公司正準備允許其他公司的語音控制AI應用程式在CarPlay車用系統上使用。CarPlay過去僅允許使用蘋果自家的Siri助手作為語音控制選項，今次開放意味用戶將可通過CarPlay使用其他公司，如OpenAI、Anthropic及Google等的AI聊天機械人進行提問。

知情人士透露，該公司正致力於未來幾個月內在CarPlay中支援這些應用程式。今次策略改變，意味駕駛者無需將手從方向盤上移開，就可以向其他公司的AI聊天機械人，如ChatGPT或Gemini詢問餐廳推薦。蘋果用戶數月來一直呼籲推出這項功能，但目前尚無法保證外部開發者會否跟進並利用這項功能。
 

