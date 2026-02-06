Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富融銀行夥邁豹雲數推電商宜享貸

商業創科
更新時間：17:16 2026-02-06 HKT
發佈時間：17:16 2026-02-06 HKT

騰訊（700）控股企業Fusion Bank富融銀行宣佈與亞馬遜大中華區官方信貸合作夥伴邁豹雲數合作，針對在香港註冊的跨境電商企業推出「電商宜享貸」，利用企業經營數據提升信貸審核效率，解決企業旺季備貨、市場拓展時的資金周轉難題。 

富融銀行指，為準備雙十一、聖誕等銷售旺季，跨境電商企業往往因要提早備貨，而出現明顯資金需求。該行在獲得客戶授權後，會直接從邁豹雲數獲取客戶營運數據，並將該等數據納入融資審批流程，省卻客戶準備相關資料的時間，並專注於把握市場機遇。同時，客戶亦可受惠於精簡的審批流程，從而更快捷地獲取融資應付資金需求。 

「電商宜享貸」已錄得成功案例：一家在亞馬遜平台經營家居業務的跨境電商企業在銷售旺季來臨前申請「電商宜享貸」，僅需約一周即獲批140萬美元融資，及時補充備貨資金，成為該企業單月銷售額按年增長30%的堅實基礎。 
 

