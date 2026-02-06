穎通控股與連卡佛合作 尖沙咀首建小眾香水專區
更新時間：14:49 2026-02-06 HKT
發佈時間：14:49 2026-02-06 HKT
穎通控股（6883）宣布與連卡佛達成首度合作，於尖沙咀海運大廈連卡佛內設立首個小眾香水限定專區，進一步落實集團聚焦高毛利小眾香水品牌的發展策略，並透過頂級零售網絡深化高端品牌布局，把握中國內地及香港高端香氛市場持續增長所帶來的盈利機遇。
穎通首席執行官林荊表示，體驗式零售和情緒消費漸成為零售新潮流，情緒價值在消費決策中的比重明顯提升，能否與消費者建立情緒共鳴，正日益成為品牌拓展與產品創新的重要方向。
專區雲集四大高端香氛品牌
該公司指，專區雲集四大國際高端香氛品牌，以充滿歐洲風情的「高級小眾香水街」為概念，沉浸式呈現Atkinsons、Clive Christian、Memo Paris及SOLFÉRINO四個各具風格與傳承的品牌，其中Clive Christian及SOLFÉRINO更是首度登陸香港，藉助連卡佛覆蓋高消費客群的優質零售網絡，有效提升品牌在香港市場的滲透率，進一步將集團旗下品牌引入香港核心高端零售據點，展現集團在渠道拓展與零售策展方面的實力，鞏固於高端香氛市場的品牌影響力及長期增長動能。
劉頴賢：將深化小眾香水市場
穎通執行董事及國際香氛協會主席劉頴賢表示，此舉是集團深化小眾香水市場的重要一步，更是我們高端香氛品牌佈局策略的具體實踐，未來將持續探索與頂級零售夥伴的合作機會，引入更多具高成長潛力的小眾品牌，進一步強化集團在高端香氛市場的長期增長動能與可持續盈利能力。
