Anthropic推新旗艦模型 可生成詳盡金融分析報告 數據服務股急挫 FactSet曾瀉逾一成

AI初創公司Anthropic周四（6日）宣佈推出最新旗艦模型「Claude Opus 4.6」，聲稱其在編程、金融分析及文檔生成能力上大幅提升。消息一出，FactSet、湯森路透（Thomson Reuters）等金融數據服務供應商股價應聲急挫，FactSet更一度暴跌一成。

Anthropic表示，Claude Opus 4.6今年首次推出重大模型更新，其最強大之處在於能審查公司數據、監管文件及市場信息，並自動生成詳盡的金融分析報告，這類工作通常需要專業人員耗費數天才能完成。此外，公司表示，新模型在製作電子表格、Powerpoint及軟件開發方面亦有顯著提升；在程式設計能力上更強，能夠更長時間持續執行任務，並可以生成更高品質的專業工作成果和輸出。

模型發佈後，金融服務相關板塊隨即遭市場拋售。FactSet Research Systems周四股價盤中一度插水10%，收市仍跌7.21%；湯森路透亦曾跌逾8.5%，創下自2020年3月以來的盤中新低，收市跌5.61%。其他巨頭如標準普爾全球（S&P Global）、穆迪（Moody's）及納斯達克（Nasdaq Inc.）股價亦全線走低。

估值3500億美元 擁逾30萬企業客

Anthropic透露，目前已有超過30萬家企業客戶使用其模型，行政總裁Dario Amodei早前表示，企業客戶佔公司業務約80%。公司正洽談新一輪融資，估值約為3,500億美元。

