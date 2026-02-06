美四大科企2026年燒錢5萬億 資本開支暴增六成 AI軍備競賽引爆市場擔憂 股價應聲重挫

據彭博報道，亞馬遜（Amazon）、谷歌（Alphabet）、微軟（Microsoft）及Meta在內的美國四大科技公司，預計在2026年的資本開支（Capex）總額將高達6,500億美元（約5萬億港幣），總計較一年前估計成長60%。

報道指，四大巨頭的開支預算按年激增約 60%，主要用於興建數據中心、搶購Nvidia AI晶片及升級電力設施。當中，預計2026年資本開支最高的公司為亞馬遜，高達2000億美元，引發市場憂慮，消息當天盤後股價急挫逾11%；Alphabet預計支出1,850億美元；Meta預計全年開支將大增87%至1,350億美元；微軟則預計達到1,050億美元，按年增幅達66%，遠超市場預測的1050億美元，導致消息公佈當天股價下跌9.99%，市值蒸發規模成史上第二大。

值得注意的是，美國最大的汽車製造商、建築設備製造商、鐵路公司、國防承包商、無線電信業者、包裹遞送業者，以及埃克森美孚、英特爾、沃爾瑪和通用電氣分拆後的子公司共21家公司，在2026年合計的預計支出僅1,800億美元。

贏家通吃 沒公司願認輸

DA Davidson分析師Gil Luria形容，這四家公司將AI算力競賽視為下一個贏家通吃（Winner-take-all），或至少是贏家通殺的市場，因此沒有一家公司願意認輸。

Theory Ventures投資者Tomasz Tunguz指出，這些昔日的「印鈔機」現在突然需要動用大量現金，甚至需要舉債來支撐其AI。他曾經發文表示，這些熱潮未必都有好結局。

Boomi行政總裁Steve Lucas直言，真正嚇人的是分析師的敘事和修辭。他表示，不會質疑 AI 的潛力，但我絕對會質疑其時間表，以及會強烈質疑其經濟效益。

