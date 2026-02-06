Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX傳開發星鏈手機 馬斯克澄清：目前無開發手機

商業創科
更新時間：11:37 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:37 2026-02-06 HKT

有報道指全球首富馬斯克旗下SpaceX，正考慮開發一款能夠直接連接星鏈（Starlink）的手機，隨後馬斯克在社交平台上澄清，表示SpaceX並無正在開發該手機。

《路透》周四引述知情人士報道，隨著SpaceX預計今年IPO，該公司正制定星鏈業務的擴張計劃，可能進入新市場，包括星鏈手機、直接對設備互聯網服務和太空跟踪服務。

早前指「未來非不可能」

馬斯克在社交平台X上表示：「我們並沒有在開發手機。」不過，他早前在回應一位X網友關於星鏈手機的猜想時，曾表示「未來某個時候並非不可能。」他當時指：「這將是一款與當前手機非常不同的設備，純粹為運行最大性能/瓦特神經網絡而優化。」相信是人工智能背後的類腦計算硬件。

另外，星鏈近年來已經與T-Mobile合作，將星鏈互聯網直接引入該網絡的手機。

星鏈是SpaceX的重要盈利來源。據路透引述知情人士指，去年該公司收入約150億至160億美元，利潤約80億美元，星鏈佔收入總額的50%至80%。
 

