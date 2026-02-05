Endowus香港團隊今年擴充三成 引入頂尖私募基金產品

線上財富管理平台Endowus（智安投）的客戶資產管理規模創新高，突破780億元。而去年香港市場的客戶數量增長兩倍，資產規模增長達3倍。該公司董事總經理、香港業務主管袁淇欣表示，今年將搬遷香港辦公室，面積將擴大一倍，預計今年團隊規模將會擴充20%至30%。

她續指，公司今年將拓展平台產品組合，引進市面上頂尖對沖基金及私募基金管理人的產品，又透露有大型基金公司主動接觸智安投，希望將產品推廣予新加坡和香港的投資者。她提及，去年公司的香港新客戶來自資本投資者入境計劃（CIES）、多家族辦公室，以及內地優才或專才，而具有內地背景的客戶對新平台的認受性很高。另自美國聯儲局去年下半年起減息，客戶由投資貨幣基金等固定收益產品，轉向投資債券基金或公司的旗艦投資產品。

私募基建或成為掌握結構性超級週期

該公司展望今年投資市場，在目前「完美定價」的背景下，投資者要更注意風險及組合的抵禦性。在估值水平方面，美國企業獲利強勁，實現兩位數成長和獲利能力，但這種「樂觀情緒」已反映在股價中。在估值較高的情況下，投資者可能要更注重組合的抵禦性及主動地進行選股。另在信貸利差收窄和政治政策風險的背景下，「被動」投資風險較高，該公司提倡更主動地管理。借助人工智能和人口結構變化，私募基建有可能成為掌握結構性超級週期，並具有內建通膨保護機制的高潛力資產類別。