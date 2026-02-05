Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WeWork進駐金朝陽中心二期 首季再擴香港服務版圖

商業創科
更新時間：18:35 2026-02-05 HKT
發佈時間：18:35 2026-02-05 HKT

共享辦公室營運商WeWork宣布，旗下位於香港的第五個全新據點「 WeWork 香港 · 金朝陽中心二期社區」正式開始預售，首批會員預計最快於今年3月1日進駐，並計劃於4月舉行開幕儀式。WeWork大中華區管理委員會主席梁曉東表示，WeWork大中華區深耕香港市場多年，見證了這座城市在彈性辦公浪潮中的韌性與活力，將始終堅信香港的發展潛力與戰略價值。

深化香港市場布局

WeWork表示，與金朝陽集團達成戰略合作，透過輸出品牌標準、全球會員網絡及精細化營運系統。該公司又指，此舉標誌著 WeWork在大中華區邁入「2.0 時代」後，進一步深化在香港市場布局， 並以「靈活、創新、科技」三大核心競爭力，捕捉本地中小企及跨境商業的發展機遇。

解決企業彈性擴張痛點

WeWork指出，社區坐落於銅鑼灣核心地段，既是WeWork完善香港五大據點網絡化布局的關鍵一步，更是深化「科技賦能 + 靈活辦公」戰略的重要實踐。

該公司表示，WeWork 將為更多成長型企業、跨境團隊，提供兼具合規屬性與成本優勢的辦公選擇，既契合香港高才通、優才計劃下的創業需求，也解決企業彈性擴張的核心痛點。

