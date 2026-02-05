Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富衛去年首三季新業務首年保費增93% 高於行業平均升幅

商業創科
更新時間：16:08 2026-02-05 HKT
發佈時間：16:08 2026-02-05 HKT

富衛香港公佈，根據保監局去年首三季臨時統計數字，集團新業務首年保費按年增長93%，高於行業平均升幅的56%；新業務年度化保費按年升74%，優於行業平均升幅的43%。富衛又表示，業務規模繼續穩居全港五大泛亞洲保險公司之列。 

各分銷渠道錄雙位數或以上增長

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，集團2025年首三季業務表現卓越，主要業務指標增幅均遠超行業平均，印證以客為先的策略及多元銷售渠道模式行之有效。他又指，富衛香港最近獲惠譽將財務實力評級展望上調至「正面」，顯示市場充分認可。

根據2025年首三季數字，富衛全部分銷渠道均錄得優於行業平均的雙位數或以上增長。其中專屬代理人渠道新業務年度化保費按年升52%，優於行業平均升幅27%； 銀行保險渠道新業務年度化保費按年升67%，優於行業平均升幅32%； 經紀渠道新業務年度化保費按年增88%，優於行業平均升幅69%；而網上及直銷平台渠道新業務年度化保費亦按年升249%，大幅領先行業平均升幅111%。

