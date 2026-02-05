調查指58%員工用AI工作後 每周花1至2小時修正 部分企業忽視技能培訓

人力資源管理平台Workday發布調查指，儘管人工智能（AI）正提高生產力，但員工使用AI所提升的效率往往被後續修訂工作所花費的時間抵銷，逾58%香港員工每周平均花費一至兩小時修正或重寫，僅30%員工可維持獲得素質良好的AI生成內容。

僅38%員工稱獲相關培訓

Workday大中華區總經理湛致遠解釋，核心原因在於數據運用不當，AI工具需依賴高品質、有合適場景的數據訓練，企業若未能有效整合內部數據，將影響AI輸出效果。他又指，部分企業過度聚焦AI技術採購，卻忽視員工技能培訓，導致18%的員工在AI引入後工作量反而增加。

湛致遠引述數據指，雖然64%的香港管理層將技能培訓列為首要重點，但僅38%員工表示能夠獲得相關培訓，且88%企業中不足一半的職位能配合AI能力的發展。

未有大規模就業替代現象

在AI對就業市場的影響方面，湛致遠指，香港作為服務業為主的經濟體，並未出現大規模就業替代現象，而不少企業受香港政府鼓勵出海政策推動，需快速招聘人才，AI在招聘流程中大幅提升了效率。

在技術布局上，湛致遠透露，其AI策略以串聯整合為核心，致力於將自身平台與Google、Microsoft等第三方AI工具及企業自建的專屬工具無縫銜接，協助企業高效決策，當前其服務對象以大型企業為主，尤其助力需拓展海外市場的企業解決跨區域人力資源管理、合規等難題。

