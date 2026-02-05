SpaceX洽非美銀行成上市承銷團 或有望快速加入納斯達克100指數

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX計劃上市，據報正與美國以外的投資銀行接洽，其中一組由歐洲銀行組成，另一組則來自其他地區。另一方面，美國納斯達克交易所提議，加快將新上市的大型企業加入納斯達克100指數。

4間美資投行已被選定

據彭博引述消息報道，美國銀行、高盛、摩根大通及摩根士丹利這四間美國大型投資銀行已被選定為SpaceX上市的領導機構，同時一些外國銀行亦在SpaceX位於加州的辦公室進行承銷競聘，其中一組由歐洲銀行組成，另一組則來自其他地區。

報道提到，SpaceX有望成為史上規模最大IPO，預計籌資額高達500億美元，這還不包括xAI的融資，因此如此規模的交易很可能需要龐大的銀行承銷團才能實現目標。事實上，阿里巴巴（BABA）於2014年在紐約上市時籌集250億美元，亦列出了35家承銷商，其中包括來自美國、歐洲和亞洲的銀行。

納斯達克擬修訂「快速入指」規則

另一方面，美國納斯達克在一份聲明中表示，一項被稱為「快速入指」的擬議修訂規則，將允許新上市公司在滿15個交易日後加入納斯達克100指數，比目前至少3個月的等待期要短得多。至於今年有望進行IPO的SpaceX，潛在估值達1.3萬億美元，料將成為納斯達克100指數最大成分股之一。

該「快速入指」規則已經納入行業意見徵詢，徵詢期定於本月晚些時候結束，如果納斯達克指數管理委員會予以批准，有關變將將於3月季度指數調整後生效。

相關文章：SpaceX引爆商業航天投資熱潮 盤點6大港美概念股 一隻今年已累升112%