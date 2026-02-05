英皇娛樂酒店賣大堂金磚 「黃金大道」千足金放售 料大賺逾9000萬

澳門英皇娛樂酒店大廳的「黃金大道」近日突然消失，惹來不少網民熱議。英皇娛樂酒店（296）昨日發通告公佈，出售鋪設於澳門英皇娛樂酒店大堂地面主要通道區域的多塊金磚，作價9,970萬元，預期確認收益約9,020萬元。該股今早開市報0.265元，高開近8%至0.265元；其後升幅擴大，暫報0.275元，升近12%，市值約3.27億元。

該酒店內一幅名為「黃金大道」的地板，據報以78塊總重量78公斤瑞士999.9千足純金鋪砌而成，每塊金磚均持有獨立編號而聞名；早前則有網民指上月底已發現「黃金大道」消失，並惹來熱議，其後酒店回應媒體時指「黃金大道」於1月29日晚上撤走，與酒店內部裝修需要有關。

未搬走金磚的「黃金大道」。網上圖片

已搬走金磚的大堂。網上圖片

設計不再與酒店主題相關

集團表示，在過去20年來，為了於澳門英皇娛樂酒店內的賭場營造奢華輝煌的氛圍以提升品牌形象，將多塊金磚鋪滿其酒店大堂地面的主要通道區域，並吸引了大量人流。不過，自終止其博彩業務營運後，集團積極籌劃其他娛樂及休閒設施，以提升整體服務體驗並擴闊收入基礎。鑑於相關區域擬進行翻新及重新佈局，該貴金屬原作為酒店室內設計及陳設的一部份，已不再與酒店未來的主題相關。

節省相關保安及保險費用

此外，鑑於當前的市場狀況及該等貴金屬的市場價格目前處於高位水平，集團認為，出售事項對其為一個良好機會實現和釋放該貴金屬的價值，同時使其未來能夠節省與該貴金屬相關的保安及保險費用，所得款項淨額將用於加強財務狀況，使其可在適當的投資機會出現時進行投資。

