阿里創業者基金CEO指AI無明顯泡沫 市場投資邏輯轉向兼顧AI治理與責任應用

阿里巴巴（9988）旗下阿里巴巴創業者基金行政總裁周駱美琪表示，當前AI不存在明顯泡沫，內地相關企業投資盈利空間充足。基金舉辦JUMPSTARTER創業比賽，日前誕生AI領域30強名單，她稱當前資本市場對負責任AI領域的關注度顯著提升，投資邏輯已從單純追求技術效率與產品創新，轉向兼顧AI治理與責任應用，行業估值更趨理性。

AI發展與科網泡沫有別

周駱美琪指出，當前AI不存在明顯泡沫，與2000年互聯網泡沫不同，當年不少企業無成熟商業模式卻獲高估值，如今二級市場龍頭企業如Nvidia，營收保持30%至50%增長，預期市盈率僅30至40倍，估值與業績匹配度較高；至於內地一級市場企業的市盈率或市銷率，亦處於高單位數至低雙位數區間，投資盈利空間充足。

內地AI布局側重算力賦能企業

她分析，中美兩地AI賽道機遇各有側重，美國在大模型研發及應用層具備領先優勢，企業利潤空間更高；內地儘管算力與國產晶片仍有追趕空間，但完善的產業鏈，對軟硬件一體化整合的AI企業極為有利。她指出，基金因此在內地重點布局三大方向，一是算力賦能類企業，例如其投資的一家清華系企業，可通過軟件技術將國產晶片算力提升23%；二是依託本土供應鏈的軟硬件一體化企業；三是瞄準海外市場的純AI軟件企業。

對本港新股市場樂觀

周駱美琪對今年香港新股市場持樂觀態度，提及過去2、3年撤離亞洲的美元基金正陸續回流，資金流動性提升不僅利好一級市場融資，亦將帶動二級市場活躍度。



對於AI初創企業的出海發展，周駱美琪強調需結合賽道屬性決策，面向消費者的企業，適合進軍北美、歐洲等成熟市場；而聚焦算力優化等基礎設施領域的企業，則可把握馬來西亞等東南亞國家大力建設數據中心的契機，切入當地市場。

料AI生成影片今年湧現創新產品

她還預計，今年AI生成式影片領域將迎來顯著技術突破，隨著多模態大模型迭代加速，市場有望湧現一批面向To C（對消費者）及To B（對企業）領域的創新產品，同時是基金重點關注的投資機會。

對於JUMPSTARTER創業比賽，周駱美琪指出，今屆入圍的清華系企業Real AI Technology，專注於深度偽造檢測與內容真實性認證；來自韓國的一間初創企業，則聚焦於AI領域的法律專利治理與合規審核；還有一家英國企業，專門打造面向金融機構的隱私安全防護平台，均面向AI治理。

她指出，本屆JUMPSTARTER入圍的30強企業中，有6家聚焦醫療健康領域，瞄準人口老齡化、預防性醫療、低生育率、手術輔助及心理健康等全球性難題，體現AI技術解決產業痛點的核心價值。