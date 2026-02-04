德勤料本港今年零售銷售增8% 股市財富效應顯現 金價帶旺奢侈品貢獻

德勤中國指出，香港零售受惠於中國經濟預期逐步復甦，包括中央政府刺激消費，穩定房地市場及「反內卷」政策等措施支持，銷售額今年有望上升近8%，至約4100億元。德勤中國香港消費市場業務主管合夥人鄭煥然表示，相信達成這個目標不難，基於人民幣走強、入境旅客增加、房地產市場回穩等，加上減息推動股市和新股市場活躍所帶來的財富效應，消費信心料進一步回升。

下半年零售表現將更好

鄭煥然指出，本港主要零售類別預期將帶動增長，其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值有望升19%，其中因為貴金屬價格上升帶動金鋪銷售增加，而這些產品價值較高，有助推高零售銷售額。至於服裝鞋履料增長16%、藥物及化妝品上升11%、百貨公司增長10%。他指，因應宏觀經濟影響一般滯後股市約6個月，故相信下半年表現預優於上半年。

對於內地電商攻港，鄭煥然認為，內企「內卷」來港的速度不會太快 ，惟建議零售商應採用線上與線下（O2O）方式營運，以迎接轉變。

網購銷售比例料約9%

網上銷售方面，鄭煥然指，2026年香港網購佔整體零售銷售比例預計為9%，若要突破10%或400億元則難度頗高，但仍保持穩步上升勢頭。他引述數據指，消費者越來越習慣網購平台的便利及多樣化，帶動香港網上零售銷售額在2025年達360億元，創歷史新高。

倡深化盛事經濟 延長旅客留港

本港去年推廣盛事經濟，鄭煥然表示，建議進一步深化並拓展盛事經濟發展， 加大力度支持舉辦大型體育活動、演唱會、藝術展覽及國際會議，以吸引更多旅客並延長留港時間。另外，鄭煥然指，IP聯乘、體驗式零售及綠色消費正成為零售新潮流，而推動流動支付及「先買後付」選項，亦有助擴展客群和提高黏性。

旅客行為方面，鄭煥然表示，目前旅客消費模式趨向短停留及理性消費，趨勢短期內難以逆轉，因部分消費者更傾向依據社交平台推薦，追求「打卡分享」的旅行體驗，而非高額購物。

零售企業善用AI可保本地競爭力

此外，德勤中國戰略與業務設計香港主管合夥人陳煒華表示，在考慮人工智能投資時，零售企業重點在於保障利潤並推動新一輪增長。他認為，本港消費零售行業的致勝關鍵是善用人工智能提升效益，既成為強化本地競爭力的轉型動力，亦打造未來拓展海外的策略平台，以免落後於迅速擴展能力的全球同業。