美聊天機器人大戰步轉捩點 ChatGPT市佔率急跌至45% Gemini及Grok崛起

OpenAI的競爭對手正在蠶食ChatGPT領先優勢，數據顯示在2025年1月至今年1月期間，ChatGPT在美國日活躍用戶市佔率從69.1%大幅下降至45.3%，同期Gemini市佔率從14.7%升至25.1%，Grok市佔率也從1.6%升至15.2%。

聊天機器人市場近月增長放緩

據外國媒體平台Big Technology引述數據分析公司Apptopia數據指出，過去一年聊天機器人領域的競爭顯著加劇，Google的強勢崛起在數據中體現得尤為明顯。數據又顯示，自去年1月以來，聊天機器人市場整體增長152%，其中ChatGPT的下載量增長仍強勁。

另一方面，據分析公司Similarweb數據顯示，桌面和行動網頁也呈現類似的增長趨勢。 在2025年1月至今年1月期間，ChatGPT的訪問量從38億次增長至57億次，增幅達50%；Gemini訪問量則從2.677億次增長至20億次，增幅更達647%。

Similarweb編輯David Carr表示，ChatGPT去年大部分時間都保持強勁增長勢頭，但在11月及12月確實觀察到流量有所下降；同時，Gemini卻迎來增長高峰，以今年1月份初步數據計，其流量按月增長17%。

報道提到，在經歷了2025年大部分時間的快速增長後，聊天機器人市場近幾個月來增長放緩，「正在趨於平穩」；不過，Apptopia公關總監Adam Blacker認為，「儘管生成式AI應用尚未達到峰值，但這確實是一個早期轉捩點，早期採用者和其他用戶之間可能存在差距」。

大量設備仍未曾用聊天機器人

Apptopia調查又顯示，仍有大多數設備從未使用過聊天機器人，因此AI應用爭奪市場份額的競爭遠未結束。同時，聊天機器人市場競爭並非零和遊戲，數據顯示，到2025年底，20%的聊天機器人用戶至少使用兩款應用，而2023年底這一比例僅5%，表明用戶正在根​​據不同需求選擇不同的AI工具，而非局限於單一平台。

此外，單純的使用者數量並不能說明全部問題，因為使用者平均花費在每個聊天機器人的時間各不相同。儘管An​​thropic公司的Claude的用戶數量遠不及ChatGPT或Gemini，但用戶使用其時間卻從去年6月的每天約10分鐘激增至如今的30多分鐘。

