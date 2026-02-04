Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美聊天機器人大戰步轉捩點 ChatGPT市佔率急跌至45% Gemini及Grok崛起

商業創科
更新時間：16:58 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:58 2026-02-04 HKT

OpenAI的競爭對手正在蠶食ChatGPT領先優勢，數據顯示在2025年1月至今年1月期間，ChatGPT在美國日活躍用戶市佔率從69.1%大幅下降至45.3%，同期Gemini市佔率從14.7%升至25.1%，Grok市佔率也從1.6%升至15.2%。

聊天機器人市場近月增長放緩

據外國媒體平台Big Technology引述數據分析公司Apptopia數據指出，過去一年聊天機器人領域的競爭顯著加劇，Google的強勢崛起在數據中體現得尤為明顯。數據又顯示，自去年1月以來，聊天機器人市場整體增長152%，其中ChatGPT的下載量增長仍強勁。

另一方面，據分析公司Similarweb數據顯示，桌面和行動網頁也呈現類似的增長趨勢。 在2025年1月至今年1月期間，ChatGPT的訪問量從38億次增長至57億次，增幅達50%；Gemini訪問量則從2.677億次增長至20億次，增幅更達647%。

Similarweb編輯David Carr表示，ChatGPT去年大部分時間都保持強勁增長勢頭，但在11月及12月確實觀察到流量有所下降；同時，Gemini卻迎來增長高峰，以今年1月份初步數據計，其流量按月增長17%。

報道提到，在經歷了2025年大部分時間的快速增長後，聊天機器人市場近幾個月來增長放緩，「正在趨於平穩」；不過，Apptopia公關總監Adam Blacker認為，「儘管生成式AI應用尚未達到峰值，但這確實是一個早期轉捩點，早期採用者和其他用戶之間可能存在差距」。

大量設備仍未曾用聊天機器人

Apptopia調查又顯示，仍有大多數設備從未使用過聊天機器人，因此AI應用爭奪市場份額的競爭遠未結束。同時，聊天機器人市場競爭並非零和遊戲，數據顯示，到2025年底，20%的聊天機器人用戶至少使用兩款應用，而2023年底這一比例僅5%，表明用戶正在根​​據不同需求選擇不同的AI工具，而非局限於單一平台。

此外，單純的使用者數量並不能說明全部問題，因為使用者平均花費在每個聊天機器人的時間各不相同。儘管An​​thropic公司的Claude的用戶數量遠不及ChatGPT或Gemini，但用戶使用其時間卻從去年6月的每天約10分鐘激增至如今的30多分鐘。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
5小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
7小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
7小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
35分鐘前
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
4小時前
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
9小時前