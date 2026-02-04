Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國泰預告利潤分享花紅多於6.2星期薪酬 全年逾10.2星期 超過2024年

商業創科
更新時間：16:02 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:02 2026-02-04 HKT

國泰（293）行政總裁林紹波發放員工信，預告2025年利潤分享計劃的酬金，將較2024年度的6.2星期薪酬更高。

顧客淨推薦值創新高 推高獎金池

林紹波表示，繼續透過「利潤分享計劃」與員工分享成果，雖然團隊人數有所擴充，但仍預計金額將較2024年略為增加，主要由於財務表現穩健外，亦因為顧客調查中的淨推薦值（Net Promoter Scores）創下+34.8的歷史新高，按照機制，令利潤分享計劃的獎金池增大。

國泰今年踏入80周年，舉辦一系列活動，包括設主題電車巡遊及展示歷代經典懷舊制服。
國泰今年踏入80周年，舉辦一系列活動，包括設主題電車巡遊及展示歷代經典懷舊制服。

年初已派一個酌情花紅

國泰於今年初，已向香港員工派發相等於1個月（即4星期）薪金的酌情花紅，與2024年度相同；而連同是次預告的利潤分享計劃，2025年將合共派發超過10.2星期的花紅。

相關新聞：國泰80周年重推「生菜葉三文治」飛機 空姐穿懷舊制服執勤

林紹波：2026著重維持增長勢頭

國泰早前預計，2025年的綜合財務業績，將超越2024年，林紹波指出，2026年的重點是維持當前的增長勢頭，同時為長遠發展奠定堅實基礎。

國泰2026年舉辦一系列「同心飛躍八十年」為主題的活動，包括飛機塗裝結合國泰經典的「生菜葉三文治塗裝」和80周年標誌。
國泰2026年舉辦一系列「同心飛躍八十年」為主題的活動，包括飛機塗裝結合國泰經典的「生菜葉三文治塗裝」和80周年標誌。

新願景成顧客最喜愛服務品牌 審慎管理成本

他又表示，已制定未來5年發展策略，其新願景是成為顧客們最喜愛的服務品牌，包括持續推動逾1,000億元投資計劃，以全面提升顧客體驗，並鞏固香港國際航空樞紐地位；同時隨著增長步伐漸趨正常，該集團亦會更審慎管理成本，持續提升生產力。

相關新聞：國泰集團去年載客量增27% 今年初單日接載12.6萬人次 創歷史新高

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
5小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
7小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
7小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
38分鐘前
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
4小時前
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
9小時前