國泰預告利潤分享花紅多於6.2星期薪酬 全年逾10.2星期 超過2024年
更新時間：16:02 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:02 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:02 2026-02-04 HKT
國泰（293）行政總裁林紹波發放員工信，預告2025年利潤分享計劃的酬金，將較2024年度的6.2星期薪酬更高。
顧客淨推薦值創新高 推高獎金池
林紹波表示，繼續透過「利潤分享計劃」與員工分享成果，雖然團隊人數有所擴充，但仍預計金額將較2024年略為增加，主要由於財務表現穩健外，亦因為顧客調查中的淨推薦值（Net Promoter Scores）創下+34.8的歷史新高，按照機制，令利潤分享計劃的獎金池增大。
年初已派一個酌情花紅
國泰於今年初，已向香港員工派發相等於1個月（即4星期）薪金的酌情花紅，與2024年度相同；而連同是次預告的利潤分享計劃，2025年將合共派發超過10.2星期的花紅。
相關新聞：國泰80周年重推「生菜葉三文治」飛機 空姐穿懷舊制服執勤
林紹波：2026著重維持增長勢頭
國泰早前預計，2025年的綜合財務業績，將超越2024年，林紹波指出，2026年的重點是維持當前的增長勢頭，同時為長遠發展奠定堅實基礎。
新願景成顧客最喜愛服務品牌 審慎管理成本
他又表示，已制定未來5年發展策略，其新願景是成為顧客們最喜愛的服務品牌，包括持續推動逾1,000億元投資計劃，以全面提升顧客體驗，並鞏固香港國際航空樞紐地位；同時隨著增長步伐漸趨正常，該集團亦會更審慎管理成本，持續提升生產力。
相關新聞：國泰集團去年載客量增27% 今年初單日接載12.6萬人次 創歷史新高
