鄭家純家族「御用經紀」家族辦公室 支持1億美元AI基金
更新時間：15:10 2026-02-04 HKT
發佈時間：15:10 2026-02-04 HKT
由商湯（020）前董事總經理王康曼創立的3C AGI Partners推出的一項人工智能創投基金，據報獲香港家族辦公室、且視為新世界（017）鄭家純家族「御用經紀」鼎珮集團（VMS）的支持。目前VMS管理超過40億美元資產，但拒絕透露其對該基金的承諾，亦不會披露其投資者的身份。
基金專注硬件和數據中心
據彭博報道，王康曼指基金在去年11月首輪募集5,000萬美元後，目標是到3月達到1億美元的規模。 她表示，該基金將專注於硬件和數據中心等AI基礎設施，並避開AI應用領域，因該領域估值過高，且短期投資者已經飽和。
採取「美國+」投資策略
VMS集團合夥人Elton Cheung則表示，儘管2023年首隻基金專注於美國公司，但新基金將採取更廣泛的「美國+」投資策略，維持對北美和全球初創企業的投資，並平衡在中國的傳統佈局。他又提到，「美國市場需求旺盛，如果王康曼能找到與美國交易相當的中國交易，亞洲市場總是會優先考慮美國交易」。
報道提到，有關舉動體現了VMS集團為減低對中國依賴而採取的多元化措施。然而，對於香港家族辦公室而言，作出這樣的轉變越來越困難，因為正身處中美兩國之間的地緣政治緊張局勢中。
除了新基金之外，VMS也繼續在中國尋找高價值的硬件投資機會，其中最近加碼投資了由自動駕駛公司Momenta Global Ltd.所分拆出來的晶片製造商Xheart 。
