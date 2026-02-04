內地購足金掛墜 現刮痕白印 被指成色不足 周生生即發布檢測報告回應

早前有報道指一位清遠消費者在當地周生生（116）門店購買足金福袋掛墜，對飾品含金量產生懷疑，並自行將掛墜送檢，結果發現掛墜不同點位金含量數據存在差異，含有鐵、銀、鈀等多種其他金屬元素。其後，周生生（中國）發聲明回應，表示充分理解顧客和公眾的顧慮，針對顧客反饋的相關情況，公司高度重視，第一時間覆核了當時出廠批次的破壞性檢測報告，報告顯示該批次貨品質量完全符合國家相關標準。

稱檢測所得金含量結果逾99%

公司指出，昨日（3日）已將同批次同款福袋送檢至國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司（NGTC），採用X射線螢光光譜法（XRF）進行檢測，該福袋貨品的檢測結論為足金飾品（報告編號-ZSSA2121621）。NGTC 對該貨品隨機選取3個檢測點，檢測所得金含量結果依次為99.99%、99. 99%、99.98%。

NGTC檢測證書（報告編號: P-ZSSA2121621）。

公司又指，感謝社會各界的關注和監督，正全力配合相關部門開展工作，並會及時公布相關進展。

內地消費者稱掛墜有白色印跡

至於早前有內媒報道指出，一位來自廣東清遠的李女士向消費者投訴平台反映，上月5日在廣東省清遠市清城區遠盈時代廣場的周生生店購入一個足金福袋掛墜（價值2,306元人民幣），以及一個足金小羊掛墜（價值1,909元人民幣）。直到1月13日首次佩戴福袋掛墜，但次日發現掛墜表面出現明顯刮痕和白色印跡。

周生生足金福袋掛墜。

周生生拒退貨 可拿回廠商修復

李女士表示，自己當日在家煮飯、拖地，未有進行重體力勞動或接觸特殊化學品，因此懷疑可能有品質問題及於1月17日前往門店查詢，但門店職員懷疑其佩戴不當或接觸化妝品，提出可拿回廠商修復，但拒絕退貨，雙方未能達成協議。

她又提到，周生生工作人員曾在微信中解釋，產品黃金純度有保障，「這麼大的一個品牌，全國直營店，如果是金包銀，那還得了」；當其提出黃金純度質疑時，該工作人員更表示「真金不怕火煉」，並建議她去鑑定。

某黃金回收店指數據有差異

到了1月27日，李女士在清遠某家黃金回收店使用光譜儀對掛墜進行多點位檢測，結果發現其中一個點位金含量為99.99%，符合足金標準，但其他點位數據卻出現顯著差異，分別為96.21%、83.35%，最低一個點位金含量僅為64.37%。報告又顯示，掛墜中含有鐵、銀、鈀等其他金屬元素。

內地監管部門已介入事件

李女士更指，為了驗證檢測的準確性，還將佩戴多年的黃金耳環帶到該店進行檢測，結果都達到了足金標準，同批次購買的小羊掛墜也僅檢測一次便顯示純度達標。不過，內媒記者詢問李女士，希望其提供檢測門市詳細信息時，她稱該次檢測為免費檢測，不便透露具體門市資訊。

目前清遠市清城區市場監督管理局新城市場監督管理所已介入調解，有關工作人員表示，由於李女士的檢測屬私下進行，建議雙方協商將飾品送交第三方專業機構進行正式鑑定，以得出客觀結論。