科網股跌咗落嚟博乜好｜唐牛

港股波動停不了！先有金銀價格大波動，令整個熱炒的資源板塊上衝下洗，繼而牽動恒指由28樓返回26樓；跟住三大電訊商因為税收變化，未來收入及利潤增添變數，令股價雪上加霜；最新輪到科技股，昨日傳出手遊等行業增值稅將上調，以騰訊（700）為首的重磅股大成交急跌，令指數日中由升300點變成跌300點，雖然傳聞其後澄清為不實，但市場驚弓之鳥情緒明顯已存在。

優先考慮阿里及百度

跌咗落嚟博乜好？我自己一向做法，都係有消息憧憬行先，阿里（9989）及百度（9888）各自有芯片分拆，可優先考慮撈底，騰訊（700）眼前只有炒業績這因素，加上回購暫停，反彈力度或不及上述兩股。

唐牛

相關文章：北水沽中移動真相大白｜唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本欄逢周一、三刊出