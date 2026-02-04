置地成立新加坡私募房地產基金 初始規模500億 目標10年後達7800億

置地公司宣布啟動首個私募房地產基金「新加坡核心私募房地產基金」（SCPREF），初始資產管理規模達82億坡元（約504億港元）。該基金成為新加坡規模最大的辦公物業私募投資平台，以永久開放式架構運作。

整合四大核心物業 目標規模150億

SCPREF的成立是置地公司自去年10月公布戰略轉型後的首個重大舉措。置地表示，基金透過處置置地原有優質資產回收資金，旨在建立收購新加坡高端綜合商業物業的投資平台，並為公司拓展第三方資本管理業務奠定基礎，以配合其2035年資產管理規模達1,000億美元（約7,800億港元）的目標。置地公司將擔任基金普通合夥人及管理人，並在基金初期持有多數股權。創始投資機構包括卡塔爾投資局（QIA）及荷蘭匯盈資產管理公司（APG），另有一家東南亞主權財富基金參與投資。

基金初始資產組合其中的核心物業包括亞洲廣場一座（基金持有100%權益）、濱海灣金融中心第一及第二座連同商場部分（基金持有33.33%權益）、萊佛士碼頭一號（基金持有33.33%權益），以及萊佛士連道一號（基金持有100%權益）。該組合可出租面積約260萬平方呎，截至2025年12月總資產價值為82億坡元。基金目標是將資產規模擴充至150億坡元。

置地公司行政總裁司米高表示，推出新加坡核心私募房地啟基金再次展示置地公司透過資金回收為股東創造價啟的能力，同時印證公司在新加坡這個亞洲領先的主要城市打造尊尚綜合商用物業的核心價啟。

獲41億坡元承諾股本 資金回收達標八成

置地表示，SCPREF成立標誌著置地正式開展資產管理業務。公司將同時擔任基金投資管理者與物業營運者，藉此拓展管理費收入來源，並建立長期機構投資者網絡。目前SCPREF已獲41億坡元（約32億美元）的承諾股本，當中超過18億坡元來自第三方資本。

連同早前出售濱海灣金融中心第三座的收益，置地公司自2024年以來已累計回收約34億美元資金，達成2027年40億美元回收目標的逾八成。公司宣布將追加3億美元用於股份回購，使2024年以來的回購總額增至6.5億美元。回購計劃將持續至2027年6月底，擬於明年3月公布全年業績後啟動，所有回購股份計劃予以註銷。