Keeta推新吉祥物KiKi 舉行落單搶「The Big Bounce」門票活動

美團（3690）旗下Keeta公布，推出全新吉祥物「KiKi」，並正值農曆新年將至，提供一系列限定周邊產品，包括利是封及揮春。Keeta亦推出落單搶大型充氣彈床盛事The Big Bounce巡迴香港站門票。

搶門票每日名額20個

Keeta表示，即日起推出低至6折的「大大啖」套餐，與多家餐廳合作，設多款精選新春飲食；同時在2月5日至2月18日期間，用戶在Keeta成功完成2張外賣訂單， 每單消費滿150 元，即可參加《The Big Bounce世界巡迴香港站》門票搶票活動，每日名額20個。成功搶票者可獲贈門票2張。

Keeta又指出，新吉祥物「KiKi」將在《The Big Bounce世界巡迴香港站》現場設有打卡活動，入場人士可免費換領KiKi新春福袋，換完即止。現場亦設有KiKi主題裝置，如不倒翁、互動頒獎台等。