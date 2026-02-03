Keeta推新吉祥物KiKi 舉行落單搶「The Big Bounce」門票活動
更新時間：20:47 2026-02-03 HKT
發佈時間：20:47 2026-02-03 HKT
發佈時間：20:47 2026-02-03 HKT
美團（3690）旗下Keeta公布，推出全新吉祥物「KiKi」，並正值農曆新年將至，提供一系列限定周邊產品，包括利是封及揮春。Keeta亦推出落單搶大型充氣彈床盛事The Big Bounce巡迴香港站門票。
搶門票每日名額20個
Keeta表示，即日起推出低至6折的「大大啖」套餐，與多家餐廳合作，設多款精選新春飲食；同時在2月5日至2月18日期間，用戶在Keeta成功完成2張外賣訂單， 每單消費滿150 元，即可參加《The Big Bounce世界巡迴香港站》門票搶票活動，每日名額20個。成功搶票者可獲贈門票2張。
Keeta又指出，新吉祥物「KiKi」將在《The Big Bounce世界巡迴香港站》現場設有打卡活動，入場人士可免費換領KiKi新春福袋，換完即止。現場亦設有KiKi主題裝置，如不倒翁、互動頒獎台等。
最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT