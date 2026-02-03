金管局擬下半年推量子準備度指數 應對量子計算破解銀行業加密技術

金管局發布金融科技推廣藍圖，涉及四大重點舉措，其中一項為量子準備度指數，主要針對量子計算潛在破解加密技術對銀行業帶來的影響。金管局副總裁阮國恒表示，爭取下半年推出該指數，並每1、2年更新一次，期望在2030年前完成後量子密碼學（PQC）的過渡安排。

定2030金融科技藍圖 四舉措建網絡韌性

在金管局「金融科技 2030」戰略下，推廣藍圖將透過推動高效能運算基礎設施的應用，拓展人工智能（AI）和分布式分類帳技術（DLT）的進階方案，同時以「數據卓越」和「網絡韌性」為基礎，來強化銀行業在運用先進科技時的風險管理能力。藍圖涵蓋四大舉措包括量子準備度指數、全新風險數據策略、金融科技網絡安全基準，及資歷發展支援。

市場開始關注量子計算對金融業採用安全加密技術的潛在衝擊。金管局助理總裁朱立翹表示，雖然現今量子計算未成威脅，但市場一般估計未來5至10年量子電腦將具規模破解加密技術，因此研究PQC以抵禦有關影響。

金管局將制定量子準備度指數，以評估銀行業當前對於量子及後量子能力的成熟度與準備程度，並按此設定可量化的目標，通過提供實用指引提升量子準備度，助銀行過渡至PQC，但估計需時數年。

所謂PQC是一套能在傳統電腦平台上運作、但能抵擋量子電腦的新一代加密演算法，有助保障資訊安全。

AI及DLT革新風險數據策略 信貸審批時間減半

為充分發揮AI和DLT在尖端應用的潛力，該局將推行全新風險數據策略，以強化銀行業的數據管理能力。透過更完善的數據管治框架與更先進的數據基礎設施，銀行將可更有效運用複雜的結構化及非結構化數據進行進階分析，應對不斷變化的風險環境。有關能力亦將支持金管局擴展「細緻數據匯報」計劃，既可強化風險管理，亦可簡化銀行的匯報工作。朱立翹指有測試案例顯示銀行善用結構及非結構化數據的分析，可將中小企信貸審批時間縮減一半。

就金融科技網絡安全基準，金管局將制定一套標準化、由業界主導的金融科技網絡安全基準，協助金融科技公司將網絡安全要求納入其端到端的創新流程中。基準着重於特定先進金融科技的應用，例如替代銀行職員整合客戶電郵或回覆客戶一般查詢的代理型AI，以及DLT智能合約服務。此基準旨在為金融科技公司與銀行合作時提供清晰的安全指引。

資歷發展支援方面，金管局將與業界合作，提供實務指引，以提升銀行中一般金融科技使用者的技能，並輔助現有的資歷發展工作。措施將聚焦於提升「人機互動」能力，讓從業員能更清楚了解將AI與DLT融人新一代金融產品與服務時所需的技能。