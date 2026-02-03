瑞銀西九IGC新總部落成 料第四季遷入 盧彩雲：對香港具強烈信心

新地（016）旗下高鐵站上蓋項目IGC商廈，引入瑞銀的新香港總部瑞銀中心落成。瑞銀財富管理亞洲區主席盧彩雲表示，團隊將於第四季啟動搬遷，力爭年底前完成，屆時將本港五個辦事處團隊匯聚「同一屋簷下」。

瑞銀本港五辦事處同聚新總部

盧彩雲說，新總部佔地45萬平方呎、共14層，坐落西九文化區，毗鄰香港故宮文化博物館等文藝地標，交通便捷，往返大灣區城市及台北等地十分高效，強調西九是「香港新一頁」，未來會在新址舉辦更多運動、文化活動。

她直言，儘管香港租金下跌，瑞銀仍租下整幢大廈，體現對香港市場前景的強烈信心與長期發展承諾，同時看好大灣區8700萬人口、近50萬高淨值人士背後的巨大商機。

瑞銀亞太區總裁兼財富管理全球聯席總裁康瑞博表示，瑞銀札根香港及亞洲超過60年，此次遷址是深耕本港及亞洲市場的重要一步，對區域未來發展充滿信心。

新地郭炳聯：西九建「中環2.0」

同場的新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，IGC坐落西九龍高鐵總站上蓋，融入國家高鐵網絡，實現一小時通達大灣區各城市，客流量已逼近香港機場。他笑言，瑞銀員工若工作至深夜，可入住新地旗下環球貿易廣場（ICC）內的酒店。郭炳聯還指出，IGC連同周邊項目將形成逾800萬平方呎商業王國，建立香港「中環2.0」，助鞏固香港國際金融及財富管理中心地位。