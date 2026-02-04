藝術資源南下改寫新版圖 京東騰訊「踩過界」開美術館 科技助力添更多可能

與去年地產系民營美術館陸續停擺形成鮮明對比，近期京東集團（9618）及騰訊控股（700）兩大互聯網企業巨擎，先後傳出將在深圳設立私立美術館。互聯網企業正接棒民營美術館營運，以「科技+藝術」之名跨界布局。這股浪潮背後，既是企業品牌形象的戰略博弈，也牽動大灣區藝術話語權與生態重塑。面對藝術資源南下，香港藝術格局亦迎新機，這場由資本驅動的文化布局，或正悄然改寫粵港澳的藝術經濟版圖。

京東美術館料明年底開幕

京東上月高調宣布，旗下建築面積超過1萬平方米的京東美術館，正式落戶深圳灣超級總部基地，將配備專業設施用於沉浸式裝置、展覽、參與式工作坊及創意零售，並預計在2027年底開幕。與此同時，騰訊也計劃在位於後海的騰創未來基地打造一處藝術空間。有消息指，前香港大館（Tai Kwun）藝術事務主管皮力將受邀主持籌建其所屬美術館，目前騰訊尚未對外正式公布這一系列動向。

京東在公告中表示，美術館致力於「以藝術與科技鏈接世界」，將聚焦於跨學科的藝術體驗。與過往受母企「資金輸血」的地產配套美術館對比，由互聯網公司掌舵的美術館更多出一份科技助力，數碼技術為藝術展出及廣泛傳播提供更多可能。

翻查騰訊去年第3季業績，收入及純利均穩步增長，其中純利按年增加18%，至706億元人民幣，互聯網公司穩健的財務能力，無疑能為美術館提供更堅實的支撐，以抵禦經濟波動。

或可提升藝術場所盈利率

策展人錢涵翀指，深圳過去常被戲稱為「文化沙漠」，企業美術館的介入能進一步補充文化藝術設施，與本地公立機構、獨立空間形成互補，甚至推動粵港澳大灣區當代藝術話語權的提升。他又表示，互聯網企業擅長用戶營運與數碼傳播，可通過電商或社交媒體的互動策展，也許更能推動「網上引流+實體體驗」的變現模式，提升藝術場所的盈利率。

對於企業美術館的策展方向，錢涵翀表示，企業美術館易成為品牌形象工程或公關工具，展覽主題可能更偏向「安全」的商業友好內容，策展團隊的自主權可能受限於企業戰略。他認為，大型企業若過度介入公共文化領域，可能擠壓獨立藝術機構的生存空間，削弱藝術生態的多樣性，維護策展人自主決策及平衡商業與藝術價值是值得進一步考量。

香港充當起當代藝術門戶

另一方面，在UCCA尤倫斯當代藝術中心擔任館長兼行政總裁達14年的田霏宇（Philip Tinari），將在今年任職香港大館副總監及藝術主管，均映射全國藝術重心南下的現狀。藝門畫廊總監馬芝安（Meg Maggio）指，藝術市場正處於轉型期，香港作為亞洲最具全球性且稅基最低的城市，已經充當起當代藝術的門戶。

「ART021」藝術集團早前在香港進行了「藝博會+畫廊周」的混合模式，這間在上海扎根十餘年的藝術博覽會首次選擇香港作為展出地點。集團聯合創始人包一峰表示，即使經濟情况不佳，藝術品仍存在市場，希望能以「全球南方」的概念為紐帶，連接「一帶一路」沿綫的藝術家，幫助他們提升國際影響力，同時為內地的藝術博覽會注入新的動能。

記者：章楊若