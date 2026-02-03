新地執董馮秀炎健康理由辭任 發言人：檢視並跟進內地商場營運事件

新地（016）公布，執行董事馮秀炎因健康理由提出請辭，董事局已接納其辭任，即日生效。新地指，已安排合適同事接替馮秀炎的職務，相關工作及日常運作均一切如常。

至於昨日有消息傳出，馮秀炎因涉及上海商場營運貪污事件，上周遭停職。新地表示，正進行檢視並會作出適當跟進。

新地又表示，馮秀炎已確認她與董事局並無意見分歧，亦不知悉有任何有關其辭任事項需知會市場。

馮秀炎有份創立的香港商場管理學會日前上載其近照，於1月21日出席會員年度大會。（網上圖片）

郭炳聯出席活動未回應

另外，新地主席郭炳聯今天（3日）出席旗下高鐵站上蓋項目IGC商廈活動，結束後匆匆離開，並未對此事作出回應。

昨日路透則引述消息報道，是次事件涉及新地開發的上海環貿廣場的「環貿IAPM」，與商場營銷活動招標、廣告投放與品牌合作有關。

新地主席郭炳聯（左二）、執行董事郭基泓（左一）出席活動時，未有回應事件。

董事總酬年收2400萬

現年64歲的馮秀炎為新地老臣子，自1991年已加入該集團，多年來從事商場租務管理，並獲多次晉升，至2022年加入集團董事局，出任執行董事。她在新地主要負責新地於香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的策略性規劃、發展及管理。

馮秀炎在2025年6月底止財年的董事袍金為30萬元，連同津貼等全年總酬金為2426萬元。

馮秀炎最著名商場營運項目為觀望apm，成本港首個營業至深夜的商場，並舉行大量活動。

經營apm創「不夜城」

過去馮秀炎於租務部門工作期間，為新地多個商場引入新管理模式，較受關注的商場包括觀塘apm，商場於2005年開業時正值香港經濟疫後起飛，當時在傳統舊區走年輕人路線，並成為全港首個營業至深夜的商場，亦有舉辦大量潮流活動回應消費者需求。