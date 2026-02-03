Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新地執董馮秀炎健康理由辭任 發言人：檢視並跟進內地商場營運事件

商業創科
更新時間：16:43 2026-02-03 HKT
發佈時間：16:43 2026-02-03 HKT

新地（016）公布，執行董事馮秀炎因健康理由提出請辭，董事局已接納其辭任，即日生效。新地指，已安排合適同事接替馮秀炎的職務，相關工作及日常運作均一切如常。

至於昨日有消息傳出，馮秀炎因涉及上海商場營運貪污事件，上周遭停職。新地表示，正進行檢視並會作出適當跟進。

新地又表示，馮秀炎已確認她與董事局並無意見分歧，亦不知悉有任何有關其辭任事項需知會市場。

馮秀炎有份創立的香港商場管理學會日前上載其近照，於1月21日出席會員年度大會。（網上圖片）
馮秀炎有份創立的香港商場管理學會日前上載其近照，於1月21日出席會員年度大會。（網上圖片）

郭炳聯出席活動未回應

另外，新地主席郭炳聯今天（3日）出席旗下高鐵站上蓋項目IGC商廈活動，結束後匆匆離開，並未對此事作出回應。

昨日路透則引述消息報道，是次事件涉及新地開發的上海環貿廣場的「環貿IAPM」，與商場營銷活動招標、廣告投放與品牌合作有關。

新地主席郭炳聯（左二）、執行董事郭基泓（左一）出席活動時，未有回應事件。
新地主席郭炳聯（左二）、執行董事郭基泓（左一）出席活動時，未有回應事件。

相關新聞：新地執董馮秀炎傳涉貪遭停職 與上海商場招標有關

董事總酬年收2400萬

現年64歲的馮秀炎為新地老臣子，自1991年已加入該集團，多年來從事商場租務管理，並獲多次晉升，至2022年加入集團董事局，出任執行董事。她在新地主要負責新地於香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的策略性規劃、發展及管理。

馮秀炎在2025年6月底止財年的董事袍金為30萬元，連同津貼等全年總酬金為2426萬元。

馮秀炎最著名商場營運項目為觀望apm，成本港首個營業至深夜的商場，並舉行大量活動。
馮秀炎最著名商場營運項目為觀望apm，成本港首個營業至深夜的商場，並舉行大量活動。

經營apm創「不夜城」

過去馮秀炎於租務部門工作期間，為新地多個商場引入新管理模式，較受關注的商場包括觀塘apm，商場於2005年開業時正值香港經濟疫後起飛，當時在傳統舊區走年輕人路線，並成為全港首個營業至深夜的商場，亦有舉辦大量潮流活動回應消費者需求。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
23小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
社會
4小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
2026-02-02 17:24 HKT
法官表明限潘焯鴻下周四前還清69萬元否則頒令破產。劉曉曦攝
潘焯鴻遭入稟呈請破產 官限下周四前還清69萬元否則頒令破產 潘強調戶口仍遭凍結
社會
5小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
5小時前
楊婉儀61歲「舊愛」近照曝光 神隱逾10年佬味濃過做小生時 曾傳斷背絕跡幕前
楊婉儀61歲「舊愛」近照曝光 神隱逾10年佬味濃過做小生時 曾傳斷背絕跡幕前
影視圈
5小時前