Alphabet擲130億美元力撐Waymo 自動駕駛龍頭估值升至1260億美元

商業創科
更新時間：14:55 2026-02-03 HKT
發佈時間：14:55 2026-02-03 HKT

據彭博報道，Google母公司Alphabet旗下的自動駕駛龍頭Waymo宣布完成新一輪融資，成功籌集160億美元，令Waymo的估值飆升至1,260億美元。Waymo發表聲明指，本輪融資由紅杉資本（Sequoia Capital）、DST Global及Dragoneer Investment Group等領投。據彭博早前報道，Alphabet在本輪投資注資130億美元。

每周訂單逾40萬 擬殺入英國市場

Waymo聯席行政總裁Tekedra Mawakana及Dmitri Dolgov發文表示，「這筆資金將確保我們能以史無前例的速度推進，同時維持領先業界的安全標準。我們現在的焦點是全球規模化。」

目前Waymo已在自動駕駛叫車服務領域取得明顯領先，目前已在美國約六個城市營運完全無人駕駛的收費服務，透過自有應用程式在舊金山、洛杉磯等地提供服務，並與優步（Uber ）合作在奧斯汀及亞特蘭大開展業務。Waymo計劃在今年內快速擴展至美國更多城市並進軍英國市場。每週提供超過40萬次付費行程。

相比之下，Tesla僅在奧斯汀進行有限度測試，Amazon旗下的Zoox則剛在拉斯維加斯部署小規模車隊。

單車成本遠高於Tesla兩至三倍

不過，彭博行業研究分析師Mandeep Singh發表報告指出，儘管Waymo在2025年錄得約2,000萬次行程，但規模仍然有限。他估計，Waymo的單車成本較Tesla高出兩至三倍，限制其車隊擴張速度。他亦預計，Waymo將利用本輪資金加深與汽車製造商的合作關係。
 

