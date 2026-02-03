證監回應「猴子軍團」湧港抽新股 稱已採取行動 券商打擊洗錢有改善空間

本港抽新股風氣旺盛，早前內地傳出有俗稱「猴子軍團」的虛假人頭戶，利用海外券商漏洞大規模違規抽新股，藉此增加中簽機會。證監會行政總裁梁鳳儀昨日在立法會財經事務委員會會議上回應，證監會已作出調查且採取監管行動，此反映持牌券商在打擊洗錢等方面有改善空間，又提醒持牌券商處理海外定單時，其盡職審查包括檢視外地券商是否有足夠反洗錢措施。券商若使用假文書，本身已犯法，證監會有對此進行主題審查。

上月掛牌的壁仞科技（6082）以及MINIMAX（100），認購人數均超過40萬。

新股市場氣氛熾熱，上月掛牌的壁仞科技（6082）以及MINIMAX（100），認購人數均超過40萬。當時有內地社交媒體文章指，有人利用監管較寬鬆地區的海外持牌券商大量開戶，再透過香港持牌券商作為中介來認購新股，以增加在熱門新股的中簽機會。至於稱為「猴子軍團」，其實是引用西遊記典故，形容海外證券戶口有如孫悟空毫毛一樣，可以隨意變出大量分身。

籲業界不要只顧「跑數」

此外，證監會上周五發通函指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中的嚴重缺失。梁鳳儀重申，證監會非常關注新股上市文件嚴重缺失，以及質素參差問題，呼籲所有參與準備文件的保薦人、律師行及會計師行，將工作外判時要為上市質素把關，強調在新股市場熾熱時，業界不要只顧「跑數」，要着重人手是否充足。

重申保薦人具盡職審查責任

梁鳳儀要求保薦人外聘律師行時，要顧及對方有否足夠經驗，重申保薦人需負起盡職審查的責任。去年12月收到證監會及聯交所聯合函件共有13名保薦人，有關保薦人負責約7成新股上市項目，涉及433個上市申請。證監會將對保薦人的人手配備作出指引，往後需要相關保薦人提交新的資源分配計劃。

另一方面，再有內地企業準備在港上市，A股綠聯科技正式遞表。路透報道，無人機製造商聯合飛機計劃於2027或2028年，在香港或內地掛牌，以支持研發開支，以拓展海外市場，包括中東和東南亞。該公司於2023年融資逾30億元人民幣，估值超過100億元人民幣。

另據IFR報道，A股兆威機電已開始香港上市前預路演，集資約3億美元。

