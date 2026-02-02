特朗普政府傳啟動120億美元「金庫」項目 儲備戰略礦產 減少中國稀土依賴

彭博報道，美國總統特朗普計劃啟動一項名為「金庫項目」的戰略關鍵礦產儲備計劃，將投放約120億美元作啟動資金，旨在減少中國稀土和其他金屬的依賴。

為車企、科企採購礦物

報道指，該項目由的合資公司，將包括16.7億美元的私人資本，以及100億美元的美國進出口銀行的貸款組成，為汽車製造商、科技公司和其他製造商採購和儲存礦物。

報道續指，有關項目類似美國現時的緊急石油儲備，不同之處在於針對iPhone、電池、噴射發動機等產品的礦物，例如鎵和鈷，預計該儲備亦將包括稀土、關鍵礦物及其他價格波動較大的戰略重要元素。

十多家公司已加入項目

報道又指，目前已有十多家公司參與此項目，包括通用汽車、Stellantis NV、波音、康寧、GE Vernova和Alphabet旗下Google等；另外三家大宗商品貿易公司Hartree Partners LP、Traxys North America LLC和Mercuria Energy Group，亦已簽約負責採購原材料以充實庫存。