新地執董馮秀炎傳涉貪遭停職 與上海商場招標有關 發言人：不評論

商業創科
更新時間：18:45 2026-02-02 HKT
發佈時間：18:45 2026-02-02 HKT

路透引述消息報道，新地（016）執行董事馮秀炎因涉及內地商場營運貪污事件，上周已遭停職。新地對報道不作評論。

路透報道，事件涉及新地開發的上海環貿IAPM商場，與商場營銷活動招標、廣告投放與品牌合作有關。

馮秀炎負責新地於香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的策略性規劃、發展及管理。（資料圖片）

加入新地35年 負責商場規劃

現年64歲的馮秀炎為新地老臣子，自1991年已入加該集團，獲多次晉升。她主要負責新地於香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的策略性規劃、發展及管理。

在公職方面，她是航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會委員，以及文化體育及旅遊局藝術發展諮詢委員會委員。

