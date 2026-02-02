余偉文稱外圍仍不明朗 港經濟穩中有進 續與國家發展策略對接

金管局總裁余偉文出席財經事務委員會會議時表示，本港經濟發展穩中有進，惟外圍環境仍不明朗，料美聯儲今年或將再減息，但息率走勢仍需進一步觀察。他表示，香港將進一步與國家發展策略對接，金管局亦將緊密監察市場，確保可以維護香港貨幣金融穩定。

外匯基金回撥由財政司長決定

樓市方面，余偉文說，去年利率回落，帶動本港經濟及股市表現較好，樓價自去年第2季回升，全年升3.3%，終止3年跌勢。他亦指，交投同樣回暖，按年升逾18%，一手交投高於二手，發展商去庫存策略有成效，而今年首數星期，地產代理領先指數顯示樓價升1.6%。

會議中有議員提及外匯基金會否回撥更多資金給政府，余偉文表示，有關調撥由財政司司長決定，《外匯基金條例》賦權財政司司長，並強調外匯基金與政府的分帳效果不錯，有關安排未必需要更改，並指香港金融體系有足夠準備，應對大量資金進出。

阮國恒：銀行貸款恢復上升趨勢

出席同場的金管局副總裁阮國恒表示，隨着貸款成本下降，2025年香港銀行業總貸款量恢復上升趨勢，本地使用貸款、境外使用貸款及貿易融資均呈現溫和增長。他表示，特定分類貸款比率緩慢上升至接近長期平均2%的水平，去年第三季度尾為1.98%，與第二季度的1.96%基本持平，年尾數據與該水平相差不大。

阮國恒指出，雖然商業房地產相關貸款面臨一定償還壓力，但認為銀行業風險整體可控。他引述數據指，截至去年第三季，銀行不計押品的撥備覆蓋率達65%，若計入押品市場價值及變現能力，覆蓋率更高達150%，遠超國際安全水平，且銀行業資本充足率及流動性亦表現穩健。

仍密切關注中小企經營壓力

面對經濟復蘇態勢，金管局仍密切關注中小企經營壓力，阮國恒表示，中小企融資專責小組近期已開會商討今年工作，主要是協助銀行提供實質資金支持、各項中小企升級轉型支援等。他指，金管局亦會推動銀行業知識產權融資業務，雖目前業務量不大，透過與商務及經濟發展局、知識產權署、銀行業界推出沙盒，期望能夠累積經驗，建立香港知識產權融資生態圈。

李達志：貴金屬有一定投資價值

香港財庫局早前與上海黃金交易所簽署合作協議，惟近日黃金閃跌。金管局副總裁李達志表示，外匯基金持有少量實金，商品投資組合中部分與黃金相關，但數量不多，稱貴金屬有一定投資價值，但價格變化與債券等不同，亦與投資一間公司不同，外匯基金以「保本先行，長期增值」，未來將持續跟進市場動向，但暫不加大配置比例。

他又指，市場變數相當多，尤其地緣政治，美國息率走向亦不清晰，外匯基金的規模需要分散風險，要作出防禦，不會偏重某一種資產。

「百分百擔保貸款」壞帳升至18.67%

李達志提到，第4季「百分百擔保特惠貸款」壞帳率升至18.67%，較第3季上升0.5至0.6個百分點，較早期曾經一個月增加逾3個百分點的增速放緩，希望趨勢持續。

防騙方面，阮國恒表示，自去年11月《銀行業修訂條例》生效，容許銀行間訊息交換以來，防騙成效很好，金管局亦計劃今年上半年將參與銀行由現時的10家，增加至全部28間零售銀行。

綠色金融發展方面，陳維民指出，綠債二手交投未必太活躍，因為供應量不多，投資者亦偏向買入後持有。他表示，金管局與證監會未來將按路線圖推動二手市場，稱內地機構現時可通過債券通投資香港綠債，政府發行的綠債亦已有來自內地的投資者參與。