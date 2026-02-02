內地金屬貿易商據報損失逾10億 涉綽號「帽子」交易商走佬

據彭博引述消息報道，中國金屬交易商因其中一名交易對手「走佬」逃離中國，導致交易未能完成，造成至少10億元人民幣的損失，引起了監管機構的警覺，擔心隱藏着金融風險。

交易網絡涉及國有企業

報道指出，此次危機核心是一個由綽號「帽子」的金屬交易商（Xu Maohua，譯音徐茂華）所牽頭的交易網絡，其中國有企業國投物產是最知名的參與者。知情人士透露，徐某拖欠了國投物產銅及其他金屬的貨款，又拖欠其供應商的貨款。

根據涉事公司的交易所文件顯示，此次事件引發的後果之一，是國投物產被起訴，索賠金額超過2億元人民幣，並要求其支付未付的款項。

監管機構尤其關注「循環交易」

報道提到，中國政府近年對任何被認為從事可能威脅市場正常運作的高風險商業行為的企業都持謹慎態度；對於直接監管的國有企業尤其如此，並警告不得偏離核心業務。不過，大宗商品產業的運作模式通常不透明，而且近期爆出多宗醜聞，因而受到了密切關注。

至於監管機構尤其關注是所謂的「循環交易」，即公司之間買賣同一資產，以製造已產生收入的假象。知情人士表示，徐某的離職很可能導致國投和其他公司蒙受損失，因為他的離開實際上打破了一條持續多年的交易鏈。

報道又指，雖然目前尚無官方公佈與徐某關係密切的交易商和銀行損失總額，但根據直接參與交易人士估計，損失可能至少達10億元。部份人還認為，實際損失可能遠不止於此。

