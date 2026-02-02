玄學家馬年運程書炒貴一倍 二手平台衍生「代查」服務 聲稱「經濟又環保」

蛇年步入尾聲，不少市民已開始關注2026丙午馬年運勢，市面上各類玄學運程書相繼出爐，惟熱門著作出現炒風。《星島頭條》記者在二手交易平台發現，著名玄學家楊天命的運程書報價高於原價一倍，更有賣家推出收費「代查」服務，並提供清晰PDF電子檔供讀者「參透」。

記者在二手交易平台搜索，原價每本138元的楊天命運程書，賣家開價由230元至最高288元不等，較原價貴約一倍，至於其他師傳的運程書未見炒風。

每次收費8元至15元不等

除了實體書炒價外，市場更衍生出新興的「代查」生意。賣家要求買家提供出生年月日，每次收費8元至15元不等。有賣家在描述欄直言，此舉是為讀者「節省購買整書」，因書中僅有8至10頁內容適用於個人，標榜「無需購入整本，既經濟又環保」，更有賣家笑言「年年都喺C記買代查，今年終於到我買返本。」

市民提早數月預購避炒價

楊天命運程書之所以炒起，除了他經常與網紅合作及接受YouTube節目訪問外，更因其獨特的批算方法，收獲大批粉絲。有成功以原價入手的市民表示，楊天命使用「八字批命萬年曆」預測運勢，有別於坊間一般的十二生肖傳統運程書，認為批算結果最準，「佢仲試過連中三期六合彩，好勁！」

她續指，楊天命運程書近年「好搶手」，為免捱炒價，早於去年11月中便在官方網店預購，感嘆「因為2025年（蛇年）好難買，今年我日日捕住社交平台專頁睇幾時有得預購，先成功買到。」

三款封面設計引討論

另外，楊天命的書籍包裝亦引起關注，有網民在逛書店後表示，該書封面與其他玄學家的風格截然不同。有人稱讚「佢今年的封面有三款色供唔同讀者買，幾有心思」、「佢年年都唔同，玩味多好多」。