甲骨文擬籌近3900億擴大AI雲端設施 滿足AMD及Nvidia等客戶需求

甲骨文（Oracle）計劃今年籌集450億至500億美元（約3,510億至3,900億港元），透過債務及股權發行的組合方式，為其雲端基礎設施擴建額外容量。公司聲明表示，此次籌集資金是為了擴建產能，以滿足最大型Oracle Cloud Infrastructure客戶的合約需求，包括AMD、Meta、Nvidia、OpenAI、TikTok及xAI等。

股價較高位累瀉逾五成

據彭博報道，甲骨文股價自去年9月10日升至344.2美元創下歷史新高後，便持續下跌逾50%，市值蒸發超過4,600億美元（約3.59萬億港元），上周五報164.58美元。

甲骨文計劃透過股權掛鈎及普通股發行（包括強制性可轉換優先證券），及最高200億美元的「按市價發行」（at-the-market）股權計劃，籌集目標資金的一半。同時，甲骨文計劃於2026年初透過單次債券發行籌集餘下資金，該公司於2025年曾發債180億美元。