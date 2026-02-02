會計師行缺人手 新股遞表或降溫 業績期近趕核數 3月底才為IPO客戶開工

[星島獨家] 內地企業一窩蜂湧港上市，本港開年首月已受理95宗主板新申請，而去年度只有114隻新股在主板掛牌（不計轉板和De-SPAC）。臨近港股3月業績公布期，在本地會計界長期面臨人手不足的情況下，新股遞表熱潮或將稍為降溫。有會計師表示，所屬公司已向今年首季才成為首次公開招股（IPO）客戶，表明須待3月底後才「開工」。另會財局表示，新股遞表活躍，為會計師帶來業務機會的同時，亦增加對新股質素把關的壓力，會密切監察相關工作。

四大行聚焦較大型IPO客戶

該名會計師透露，由於要趕及完成現有上市公司客戶的年報核數工作，以及更新已遞表的IPO客戶財務資料，故已向今年首季才成為IPO客戶的公司，表明須待3月底後才「開工」。該名人士分享，近期有同事曾於一日內會見6個潛在IPO客戶，期間客戶要諮詢上市程序、時間和收費等，而個別會計師行有限制每個合夥人同時能處理多少個客戶，當中包括上市公司和IPO客戶。此外，基於內部成本及資源考慮，四大會計師行現時聚焦較為大型的IPO客戶，例如「先A後H」公司，並會考慮客戶所屬行業、上市準備程度等來分配人手。

會財局：監察新股質素把關工作

會財局表示，近日資本市場回暖，新股遞表活躍，為會計師帶來業務機會的同時，亦增加對新股質素把關的壓力。會財局將密切監察相關工作，如發現違規，將按條例採取適當紀律處分，以維護市場質素及投資者利益。會財局主要負責監管會計師，透過查察及調查等工作，確保其遵守專業標準，包括在IPO擔任申報會計師或核數師的工作。

本港新股市場急彈，去年重奪全球新股集資額冠軍寶座，但人手補充則未能跟上，更引發新上市申請質量下降的問題。證監會和港交所（388）去年底向新股保薦人致函表達相關監管憂慮，但似乎未有太大改善。證監會上周五再追擊，發通函指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作的嚴重缺失，又要求已指派主要人員同時監督6宗或以上活躍上市委聘項目的保薦人，必須向證監會提供可行的糾正及資源計劃，並要提出負責任的資源管理方案。

事實上，現時排隊在港上市的公司數目已創歷史新高。根據聯交所網站顯示，去年受理的主板新申請有455宗，較2024年的138宗大增近2.3倍或317宗。踏入2026年，新股熱潮未有放緩跡象，單計上月，受理的主板新申請有95宗，按月急升79.2%或42宗。計及舊的申請，截至上月底止，聯交所處理的主板上市申請數目高達459宗，當中還未計及以保密形式遞表的申請。