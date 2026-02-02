花旗香港高端客去年增四成 另類投資AUM升7倍 料美年內減息三次

去年花旗香港的財富管理業務表現亮麗，花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤表示，主要歸功於高端客群持續增長，其中資產門檻要800萬元的花旗私人客戶（Citigold Private Client, CPC）新增人數按年增逾40%，帶動總收入和投資收入均錄得雙位數升幅，淨新增投資資產亦大增。展望今年，她指該行料年內美國減息3次，將有利投資環境，加上該行聚焦更全面的銀行服務，又計劃上半年推出7隻另類投資基金，冀可推動財管業務保持強勁增長。

料聯儲局減息利好投資環境

江碧彤表示，今年宏觀經濟環境正面，花旗料美國聯儲局將於3、7及9月各減息0.25厘，合計減息0.75厘，利好投資環境，故有信心推動財管業務持續增長。

近年該行向CPC推出另類投資產品，她指過去一年CPC客戶的另類投資AUM（資產管理規模）按年增長7倍。而在CPC客戶的投資組合中，有28%的AUM投放在另類投資，且有30%客戶擁有多於一隻另類投資產品。

另類投資基金涉私募股權等

她透露該行今年上半年將有7隻另類投資基金分批上架，涉及私募股權、私募信貸、基建及房地產，並即將於2月先推3隻，入場門檻為2.5萬美元，讓CPC客戶也可參與投資私募基金市場。

去年花旗香港的高端客群新增人數上升，成為財管業務一大增長動力，她指部分新增高端客來自內部客戶升級，而期間內部升級至Citigold（資產門檻要150萬元）及CPC的客戶量按年增長了24%。在CPC客戶中的專業投資者註冊人數則有27%的升幅。

此外，該行去年財管業務的客戶總資產按年錄得雙位數增長；結構性產品總銷售額翻倍；基金總銷售額近乎倍增，AUM升逾40%。

她指去年最多客戶購買平衡型和環球股票基金；保守客則鍾情短期債券基金。同時，該行發現去年逾七成客戶透過多元化投資組合均獲得正回報，而投資單一產品的客戶中，僅三分之一有正回報。