中國電動車1月交付賽力斯及零跑跑出 小米汽車少兩成 比亞迪銷量跌30%

中國電動車企公布1月數據，賽力斯（9927）及零跑汽車（9863）維持高速增長，但小米（1810）汽車交付量按月減少20%；龍頭比亞迪（1211）銷量亦減少30%。

零跑首月交付3.2萬 賽力斯增1.4倍

零跑汽車上月交付32,059輛車，按年增長27%。而賽力斯1月新能源汽車銷量43,034輛，按年增1.4倍；產量為44,098輛，增加1.22倍。

小米第一代SU7停產拖累交付

至於小米（1810）在1月汽車交付量逾3.9萬輛，較去年12月逾5萬輛減少約20%。內媒引述消息指，主要由於小米第一代SU7已停產，目前車廠正準備新一代SU7生產線。

理想1月交付跌8%

理想汽車（2015）1月交付27,668輛，按年減少7.5%，至今累計交付156.8萬輛。理想指，即將上線的強化版VLA（視覺、語言與行動）司機大模型，對物理世界的思考與理解能力得到顯著提升，在應對城區複雜路況時的表現更接近人類駕駛水平。

蔚來交付2.7萬輛 大增96%

蔚來（9866）公布，1月交付新車27,182輛，按年增長96.1%。截至目前，蔚來已累計交付新車102.5萬輛。

小鵬1月交付2萬輛 少34%

小鵬汽車（9868）1月交付量為20,011輛，按年減少34%。小鵬指，正自研第二代 VLA，即行業首個實現L4初階能力的物理世界大模型，將於第一季度正式向用戶推送。

比亞迪一月賣21萬輛 跌30%

比亞迪（1211）1月銷量21萬輛，按年減少30%；產量為23.2萬輛，減少29%。

吉利新能源車銷量多3%

吉利汽車（175）旗下新能源車銷量合共12.4萬輛，按年增長2.7%。吉利1月總銷量為27萬部，按年增加1%。

長城新能源車銷量少19%

長城汽車（2333）1月新能源車銷量18,029輛，按年減少19%。長城整體銷量為90,312輛，升11.6%。