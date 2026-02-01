黃仁勳回應投資OpenAI停滯報道 斥「無稽之談」肯定參與下輪融資

美媒《華爾街日報》日前引述消息報道，英偉達（Nvidia）向OpenAI投資最多1,000億美元的計劃已陷入停滯，原因是Nvidia內部有人對交易表示懷疑；不過，Nvidia行政總裁周六（31）在台灣澄清指出，上述說法完全是「無稽之談」，強調沒有對OpenAI不滿，又稱Nvidia將對OpenAI進行一筆巨額投資，金額可能創下公司歷來新高。

很喜歡與Sam Altman合作

據台媒報道，黃仁勳在台北與供應鏈高層敘餐後接受媒體訪問時表示，非常相信OpenAI，認為他們所做的工作非常出色，是這個時代最具影響力的公司之一。他又指，真的很喜歡與OpenAI行政總裁Sam Altman合作。

黃仁勳指出，Nvidia還沒投資OpenAI，是因為OpenAI正在完成一輪融資，但Nvidia肯定會參與下一輪融資，並可能是Nvidia有史以來最大一筆投資。

相關文章：英偉達與OpenAI「千億美元交易」傳陷入停滯 據報黃仁勳私下批評合作計劃