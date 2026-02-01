Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃仁勳回應投資OpenAI停滯報道 斥「無稽之談」肯定參與下輪融資

商業創科
更新時間：17:11 2026-02-01 HKT
發佈時間：17:11 2026-02-01 HKT

美媒《華爾街日報》日前引述消息報道，英偉達（Nvidia）向OpenAI投資最多1,000億美元的計劃已陷入停滯，原因是Nvidia內部有人對交易表示懷疑；不過，Nvidia行政總裁周六（31）在台灣澄清指出，上述說法完全是「無稽之談」，強調沒有對OpenAI不滿，又稱Nvidia將對OpenAI進行一筆巨額投資，金額可能創下公司歷來新高。

很喜歡與Sam Altman合作

據台媒報道，黃仁勳在台北與供應鏈高層敘餐後接受媒體訪問時表示，非常相信OpenAI，認為他們所做的工作非常出色，是這個時代最具影響力的公司之一。他又指，真的很喜歡與OpenAI行政總裁Sam Altman合作。

黃仁勳指出，Nvidia還沒投資OpenAI，是因為OpenAI正在完成一輪融資，但Nvidia肯定會參與下一輪融資，並可能是Nvidia有史以來最大一筆投資。

相關文章：英偉達與OpenAI「千億美元交易」傳陷入停滯 據報黃仁勳私下批評合作計劃

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:31
撞車碰瓷黨｜鄧炳強：審視個案已增至逾70宗 有超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複
社會
7小時前
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
00:41
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」
金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」
區塊鏈
5小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
2026-01-31 14:35 HKT
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
影視圈
8小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
4小時前
網紅深圳創業失敗未死心？再度北上轉行賣雞蛋仔 日賺呢個數...... 感慨「天無絕人之路」
網紅深圳創業失敗未死心？再度北上轉行賣雞蛋仔 日賺呢個數...... 感慨「天無絕人之路」
生活百科
8小時前