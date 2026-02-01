Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國泰高雄飛香港客機緊急折返機場 稱安全為首要考慮 向顧客致歉

商業創科
更新時間：13:55 2026-02-01 HKT
發佈時間：13:55 2026-02-01 HKT

國泰航空（293）今日（2月1日）由高雄飛往香港的CX449航班，因技術原因於起飛後折返高雄機場。集團表示，航班按既定程序進行檢查後，已安排乘客下機，並協助轉乘其他由高雄出發的國泰航班前往目的地。

向受影響旅客提供點心或餐券

國泰表示，為協助受影響的旅客，提供點心或餐券，並調派較大型機型以加強疏運，盡力降低對行程的影響；同時，所有決定均以安全為首要考慮，謹就事件為受影響的顧客帶來不便致以誠摯歉意，並感謝顧客的理解與體諒。

據台媒報道，涉事航班為國泰的CX449，今早7點45分由高雄小港機場飛往香港，但起飛不久，機師發現A321neo機型的航機，其1號發動機壓力不足，緊急返航；8點49分折返機場，經確認該班機為機械因素漏滑油，導致壓力不足顯示異常，按規定落地最近機場，機上200旅客將改搭其他航班。

