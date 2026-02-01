國泰高雄飛香港客機緊急折返機場 稱安全為首要考慮 向顧客致歉
更新時間：13:55 2026-02-01 HKT
發佈時間：13:55 2026-02-01 HKT
發佈時間：13:55 2026-02-01 HKT
國泰航空（293）今日（2月1日）由高雄飛往香港的CX449航班，因技術原因於起飛後折返高雄機場。集團表示，航班按既定程序進行檢查後，已安排乘客下機，並協助轉乘其他由高雄出發的國泰航班前往目的地。
向受影響旅客提供點心或餐券
國泰表示，為協助受影響的旅客，提供點心或餐券，並調派較大型機型以加強疏運，盡力降低對行程的影響；同時，所有決定均以安全為首要考慮，謹就事件為受影響的顧客帶來不便致以誠摯歉意，並感謝顧客的理解與體諒。
據台媒報道，涉事航班為國泰的CX449，今早7點45分由高雄小港機場飛往香港，但起飛不久，機師發現A321neo機型的航機，其1號發動機壓力不足，緊急返航；8點49分折返機場，經確認該班機為機械因素漏滑油，導致壓力不足顯示異常，按規定落地最近機場，機上200旅客將改搭其他航班。
最Hit
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
2026-01-31 14:35 HKT
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
2026-01-31 14:00 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
2026-01-31 11:29 HKT