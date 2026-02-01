Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴拿馬運河兩端港口 暫由丹麥馬士基集團接手

商業創科
更新時間：09:28 2026-02-01 HKT
發佈時間：09:28 2026-02-01 HKT

巴拿馬最高法院裁定長和在當地港口業務合同違憲，宣布取消有關合約。巴拿馬海事管理局（AMP）今天表示，巴拿馬運河兩端港口將暫由丹麥航運巨頭馬士基集團（Maersk）接手。

長和特許經營合約被宣告違憲

香港長江和記實業旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿馬港口公司2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。但長和這份特許經營合約上周四（29日）被巴拿馬最高法院宣告違憲而失效；巴拿馬最高法院指合約對長和存在「逾越比例的偏袒」。

巴拿馬運河承載約40%的美國貨櫃運輸量及全球約5%的貿易。運河由美國興建，並由美國營運長達一個世紀，直到1999年才將控制權移交給巴拿馬。

美國總統特朗普以巴拿馬運河實際被中國掌控為由，多次揚言收回運河控制權。這次巴拿馬最高法院的裁定，被視為特朗普與北京競逐中南美洲影響力的一次勝利。

中方：堅決維護企業合法權益

中國外交部發言人郭嘉昆就巴拿馬最高法院的裁定回應表示，有關企業已第一時間發表聲明，表示該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

巴拿馬海事管理局昨天表示，隸屬馬士基集團的港口營運商APM Terminals將擔任巴爾博亞港與克里斯托巴港的「臨時管理者」，暫時接手本由巴拿馬港口公司負責的業務。APM Terminals表示，願接手港口營運「以維繫運作連續性，降低關鍵服務中斷的風險」。

相關文章：巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒

