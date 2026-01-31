Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英偉達與OpenAI「千億美元交易」傳陷入停滯 據報黃仁勳私下批評合作計劃

商業創科
更新時間：14:01 2026-01-31 HKT
發佈時間：14:01 2026-01-31 HKT

《華爾街日報》引述知情人士報道，英偉達投資最多1000億美元幫助OpenAI訓練和運行其最新人工智能模型的計劃已經停滯，原因是英偉達內部有人對該交易表示懷疑。

兩家公司去年9月在英偉達總部公布了這項巨額協議。他們宣布了一份諒解備忘錄，英偉達將為OpenAI建設至少10吉瓦的計算能力，並同意投資最多1000億美元幫助OpenAI支付費用。作為交易的一部分，OpenAI同意從英偉達租賃這些晶片。

重新思考未來合作關係

據熟悉計劃的人士稱，當時OpenAI預計交易洽談將在未來幾周內完成。但有些知情人士表示，洽談仍處於初期階段。現在，兩間公司正重新思考未來合作關係，知情人士表示。他們說，最新討論包括作為OpenAI當前融資輪一部分的數百億美元股權投資。

報道又指，英偉達行政總裁黃仁勳在最近幾個月向同業私下強調，原來的1000億美元協議是非約束性的，沒有最終敲定。他又私下批評OpenAI商業方法缺乏紀律，並對其面臨來自Google和Anthropic等公司的競爭表示擔憂。

OpenAI：正積極推進合作

OpenAI發言人回應報道表示，團隊正積極推進合作細節。「英偉達技術從一開始就支持我們的突破，目前推動著我們的系統，並且在我們擴展未來發展時仍將至關重要。」英偉達發言人則表示，英偉達過去10年一直是OpenAI的首選合作夥伴，期待繼續與該公司合作。
 

