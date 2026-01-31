Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果人工智能團隊再現離職潮 分別轉投Meta及Google

商業創科
更新時間：12:10 2026-01-31 HKT
發佈時間：12:10 2026-01-31 HKT

據彭博報道，蘋果公司（AAPL）繼Siri高管離職，近幾周流失至少四位人工智能研究員，這些員工轉投了包括Meta Platforms及Google DeepMind等企業。

報道指，最新離職研究員有四人，包括Yinfei Yang，將創辦新公司；Haoxuan You及Bailin Wang加入Meta，前者將進入Meta的「超級智能」(Superintelligence)研究部門。另外還有Zirui Wan將加入Google DeepMind，該團隊正協助蘋果打造將支持新功能的核心人工智能模型。這包括今年將發布的新版Siri語音助手所依托的技術。

近幾個月來蘋果持續出現人才外流，人工智能團隊尤為明顯。該公司在人工智能競賽中一直難以跟上同業，據報蘋果將部分技術外判給Google的決定也引發員工不滿。

報道又指，蘋果高管Stuart Bowers亦已轉投Google DeepMind。他曾是蘋果負責Siri的最資深高管之一。
 

