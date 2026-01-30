渣打溫拓思：集團永遠不會將總部遷往亞洲 在倫敦根深蒂固
更新時間：21:39 2026-01-30 HKT
發佈時間：21:39 2026-01-30 HKT
發佈時間：21:39 2026-01-30 HKT
彭博報道，渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）表明，集團永遠不會將總部遷往亞洲。
不想在新加坡和香港之間做抉擇
渣打的總部位於倫敦，而亞洲是其最賺錢的市場，故經常被問及會否搬遷總部。報道指，溫拓思本周接受挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）行政總裁Nicolai Tangen的訪談時，明確回應表示，渣打永遠不想在香港和新加坡這兩大的市場之間做出選擇。
溫拓思在Tangen的播客節目中說：「我們的銀行名稱印在香港的鈔票上。我們最大的股東是新加坡的淡馬錫。我們絕不想被迫在這兩個地方作出選擇。」他說，「渣打在這裡根深蒂固」，意指倫敦。
渣打集團發言人拒絕就此置評。
最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
2026-01-29 17:13 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
2026-01-29 12:08 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT