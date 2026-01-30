渣打溫拓思：集團永遠不會將總部遷往亞洲 在倫敦根深蒂固

彭博報道，渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）表明，集團永遠不會將總部遷往亞洲。

不想在新加坡和香港之間做抉擇

渣打的總部位於倫敦，而亞洲是其最賺錢的市場，故經常被問及會否搬遷總部。報道指，溫拓思本周接受挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）行政總裁Nicolai Tangen的訪談時，明確回應表示，渣打永遠不想在香港和新加坡這兩大的市場之間做出選擇。

溫拓思在Tangen的播客節目中說：「我們的銀行名稱印在香港的鈔票上。我們最大的股東是新加坡的淡馬錫。我們絕不想被迫在這兩個地方作出選擇。」他說，「渣打在這裡根深蒂固」，意指倫敦。

渣打集團發言人拒絕就此置評。