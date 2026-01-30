陳文博指市場回穩仍未宜進取 「唔再保本保命、但要保守」 料樓市難強勁復甦

恒隆集團（010）及恒隆地產（101）董事長陳文博表示，整體市場環境已有回穩跡象，對前景審慎樂觀，但強調目前經營策略仍未能進取，「雖然唔會係保本、保命時期，但仲係要保守。」他指，恒隆首要任務仍然要減債及回籠資金，未必會積極投地。

陳文博表示，香港樓市已明顯回暖，「無前年咁凍」，但難以判斷長遠息口能否繼續處於低水平。他認為，中、港市場無論住宅、寫字樓、商鋪或酒店，都仍然有壓力，難有強勁復甦。

奉行恒隆V.3 加速資金回籠

恒隆去年推動「恒隆V.3」策略，將聚焦於擴大現有資產效益。陳文博指出，傳統發展模式從買地、興建、直至收到第一筆租金，一般需時7至10年，但V.3集中在現有資產及市場擴充業務，將可大大縮短資金回籠期，為集團提供增長機遇。

中國經濟屬「超級周期」 未來一兩年仍吃力

陳文博又指出，不時與人探討目前中國市場調整是周期性還是結構性，而他認為，認為現在屬於「超級周期」，「現在是比較吃力的時間 ，總有一天會有快速增長，不是今年、不是明年。」他指出，對中國經濟中長期有信心，目前內地寫字樓仍然受壓，但隨著更多外資重回中國投資，將會成為推動力。

中外關係好轉 引外資回流

恒隆行政總裁盧韋柏補充，現時旗下內地寫字樓以外資承租為主，估計仍要18至24個月時間消化逆境，但當陸續有更多外國元首到訪中國並示好，相信將伴隨更多外資來中國，帶動市場更快復甦。

盧韋柏指出，本港樓市已明顯回暖，主要由於目前息口回落、資金充裕等，加上不少資金去美元化，部分已流入樓市。他稱，未來在港投地要看「麵粉價」，如具參考性，屬於合適的價位，亦會入市。

本港去年零售有望平穩 改租務組合吸客

對於本港零售，盧韋柏預計，去年整體零售銷售額按年持平，今年環境仍充滿挑戰。他稱，恒隆在本港的租務組合正減少超級市場種類，改為提升更多餐飲，特別是內地品牌，「咁多香港朋友鍾意北上，不如帶嚟香港」；同時正在銅鑼灣、山頂等遊客區積極更新租務組合，從而改善人流及銷售額。

盧韋柏退休做球童 陳文博：少少唔開心

另外，現年56歲的盧韋柏早前預告退休，他解釋自己多年前已定下的生涯規劃，期望在55歲退休，明言「唔係離棄Adriel（陳文博）」，並笑言下一份工作是做女兒的球童，「我會From daddy to caddy，個女非常鍾意打哥爾夫球，希望佢讀大學之前做到佢球童。」陳文博就指，身為盧韋柏的董事長、同事、朋友，「都有少少唔開心」，但尊敬對方未來的新身分，並提及盧韋柏在8月退休後，仍會留任顧問至少一年，「希望繼續吸收佢腦入面最好嘅嘢。」