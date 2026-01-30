亞馬遜傳擲3900億入股OpenAI 計劃第四季進行IPO上市 高層憂對家Anthropic搶閘

據《華爾街日報》引述消息報道，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon） 正洽談向OpenAI注資高達500億美元（約3,900億港元）。若成事，將是科技界有史以來最大筆的單一投資之一。與此同時，OpenAI計劃於今年第四季進行IPO上市，估值有望衝上8,300億美元。

亞馬遜CEO親自談判 軟銀亦擬注資2300億

部分知情人士表示，亞馬遜行政總裁 Andy Jassy 正親自與OpenAI行政總裁奧特曼進行談判。

OpenAI 目前正尋求新一輪高達1,000億美元的融資。除了亞馬遜的500億美元，軟銀（SoftBank） 亦擬加碼注資300億美元。若交易落實，亞馬遜將成為本輪融資的最大投資方。

亞馬遜同時也投資了OpenAI的競爭對手Anthropic，並持續大舉投入AI基礎設施建設，同時也在內部積極削減成本。

加速上市計劃 與Anthropic競爭

另外，報道亦引述消息指，OpenAI正為今年第四季度上市鋪路，並加速推進相關計劃，以應對與競爭對手Anthropic日益激烈的競爭。同時，OpenAI高管私下曾表達擔憂，害怕Anthropic搶先完成IPO。

OpenAI近期與華爾街投行就潛在的IPO進行非正式洽談，同時也在擴充其財務團隊。惟OpenAI要在年底前成功完成上市仍面臨巨大挑戰。公司每年燒錢數十億美元以訓練模型，加上馬斯克早前入稟索償1,340億美元。