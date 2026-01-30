滙豐電腦系統下午故障死機 網上理財App無法登入 傍晚恢復正常 對不便致歉
更新時間：18:01 2026-01-30 HKT
發佈時間：15:33 2026-01-30 HKT
滙豐銀行電腦系統故障，該行網上銀行應用程式無法登入，《星島頭條》記者嘗試登入時，該行應用程式彈出「特別聲明」，指「由於技術故障，我們的服務暫時受到影響，本行正努力恢復正常服務」。滙豐發言人傍晚表示：「本行服務已全面恢復正常。不便之處，敬請原諒。」
恒生的網上銀行應用程式亦一度無法登入，暫時仍未穩定地使用。據報兩間銀行的應用程式今午1時已出現問題，用戶無法登入。
另據本地傳媒引述滙豐銀行旺角分行職員表示，該行全港電腦網絡出現故障，但不清楚停止服務的原因。
