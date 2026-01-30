傳SpaceX探討與Tesla或xAI合併 已設空殼公司鋪路 勢成史上最大IPO

據路透引述消息指，馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX，正分別探討與電動車巨頭Tesla或AI初創公司xAI合併的可能性。其中，SpaceX與xAI的合併方案更傳出已進入討論階段。據公司文件顯示，此次合併將整合火箭、星鏈（Starlink）、社交平台X及Grok聊天機械人。受消息刺激，Tesla股價周四盤後一度急升4.8%，截止收盤報428.5元，升2.87%。

路透社指，根據合併方案，xAI股份將被置換為SpaceX股份，部分高層有權選擇收取現金。報道更發現，兩間以「Merger Sub」命名的新公司已於1月21日在內華達州註冊成立，以用於推動此交易。文件顯示，SpaceX首席財務官Bret Johnsen擔任管理人員。

Tesla亦為合併潛在目標 股價盤後反彈4.8%

另外，彭博引述消息指，SpaceX亦曾討論與Tesla合併的可行性，部分投資者甚至推動此方案。若成事，Tesla的能量儲存系統可幫助SpaceX在太空利用太陽能向數據中心供電，甚至利用Starship火箭運送Tesla的Optimus機械人到火星。

馬斯克生日當天進行IPO 集資或達500億美元

報道指，SpaceX正考慮在今年6月，適逢馬斯克生日的時候進行IPO，目標估值高達1.5萬億美元，集資額或達500億美元，勢成史上最大規模IPO。據報，美國四大行（美銀、高盛、摩通、大摩）有望擔任承銷商，SpaceX對此未有回應。