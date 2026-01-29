Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界傳易主 周大福鄭家純家族擬售控股權予美資黑石

更新時間：18:09 2026-01-29 HKT
彭博引述消息報道，新世界（017）控股股東周大福企業正與黑石集團（Blackstone）深入討論，擬將新世界的控股權出售。新世界對報道不作回應，周大福企業未有回應報道。新世界股價收市升逾7%，報11.13元，本月已累升53%。

相關文章：新世界據報趕於6月底前出售資產 涉本港核心物業 為達成全年270億銷售目標

報道指，目前周企持有新世界45.33%股權，是次交易黑石將取得有關股份，但目前未知黑石取得多少股份，以及最終作價。

新世界與黑石的傳聞於在去年8月流傳，當時據報新世界與討論黑石出售資產，或涉及私有化方案。但新世界當時澄清，尚未有任何人士就收購新世界份的要約，與該集團接觸。

周大福企業主席兼新世界主席鄭家純日前接受傳媒訪問，指出周企將持續追求能創造「雙贏局面」的交易，其作風將秉持「鄭氏家族的理念」，而非傳統的投資模式。他談到退出投資時，表示不應該追求「賺盡一分一毫」，而是要確保投資能為社區產生正面影響。

相關文章：鄭家純稱周企作為母公司 冀創造「雙贏」交易

去年完成處置千億債務

截至去年6月底全年業績，新世界綜合債務淨額1201億元，淨負債比率為58.1%，當時該集團指已將現金流轉正，並持續推進「減債七招」。新世界在去年完成多項債務處理，包括6月時與銀行達成協議，完成近890億元再融資，9月時亦獲德銀授予59億元貸款，同時年底債券及永續債券持有人提出置換方案，削債至少82億元。

新世界傳趕於6月底前出售資產

早前有報道指，新世界於最近的投資者會議上表示，正努力於本財年實現正現金流，並加快資產處置，以填補數十億美元的缺口。當日據報新世界傾向出售位於香港一項核心資產，但投資者反應較冷淡，阻礙其剝離其他項目的計劃。

新世界11 SKIES據報多個租戶退租

目前新世界旗下位於機場的11 SKIES商場營運狀態備受關注，早前有指多個租戶已紛紛中止租約並撤出，當中包括同系的周大福珠寶（1929）、日本服裝品牌Uniqlo、運動服品牌Y-3，以及六福珠寶。

相關文章：新世界11 SKIES據報多個租戶退租 包括周大福珠寶

