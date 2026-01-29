中國據報收緊跨境投資 或抑制資金流入美國等市場

據彭博引述消息報道，中國收緊跨境投資計劃，限制全球基金為中國客戶分配資金的地點，此舉可能抑制資金流入美國等熱門市場。

針對「基金互認計畫」

報道指出，有關限制措施針對的是已有十年歷史、規模達860億美元的「基金互認計畫」（MIRF），該計畫允許中港投資者買入對方基金。報道又指，此舉旨在保護自去年以來湧入該計畫的散戶投資者，且僅適用於新成立的基金。

據彭博引述一份文件指出，中證監向香港基金計畫參與者發布的2025年下半年指引中表示，將加強對投資組合多元化的要求，確保投資組合在資產類別和地域上實現多元化，並符合散戶投資者的風險承受能力；惟知情人士稱，此前並無此類規定。

單一國家投資佔比不得50%

報道又指，監管機構在與申請人的單獨口頭溝通中告知，任何單一國家的投資佔比不得超過基金總額的50%，而香港則不受此限制；並補充指高收益證券的持有比例也有限制。不過，這些規定不適用於現有產品。

事實上，中國於2015年推出海外投資基金（MRF），允許募集高達6,000億元人民幣（約860億美元）的資金，旨在開放資本市場，讓散戶投資者更容易取得海外資產。最新舉措則表明，監管機構正尋求加強對這類投資者海外投資敞口的管控，並可能減緩全球資產管理公司參與計劃步伐。

