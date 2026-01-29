花旗與黑石、Blue Owl及KKR合作 助客戶投資私募基金市場

花旗香港及花旗新加坡宣佈，與環球私募基金公司黑石（Blackstone）、Blue Owl及KKR建立策略合作夥伴關係，為高淨值客戶推出常青基金（evergreen funds）。 透過是次合作，Citigold Private Client客戶在亞洲及中東地區將可投資私募基金市場，包括股權、信貸、基建及房地產；而這些另類資產類別過往一直僅限於機構投資者参與。

具備更高靈活性及流動性

花旗表示，有關基金將以常青形式（evergreen format）運作，提供簡化的私募基金投資渠道，較傳統封閉式（close-ended）私募基金產品具備更高的期限靈活性及流動性，並設有最短持有期。

未來數月陸續上架

該行又指，基金已開始推出，並將於未來數月陸續上架。Citigold Private Client客戶將能夠分散其投資組合，捕捉非相關回報（uncorrelated returns）和長期增長機會，提升私募基金資產的價值。

花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤（Vicky Kong）表示，在現今多變且波動的市場環境下，客戶傾向尋求傳統公開市場以外更具韌性及多元化的回報的方案，是次合作正回應了此需求，為客戶提供以往僅讓機構投資者和私人銀行客戶参與的私募市場投資機會。